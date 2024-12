Boston prepričljiv proti Miamiju, Visok poraz Lakersov

"Vse tekme so pomembne, čeprav smo šele v decembru. Želimo si igrati pozno v juniju, zato je treba kdaj tudi stisniti zobe," je še dodal najkoristnejši igralec finala pred petimi meseci in pol.

"Karkoli se že dogaja, vedno skušam biti vodja naše skupine. Za nas je pomembno, da izpustimo čim manj tekem v sezoni. Četudi se ne počutiš najbolje, pokažeš, da si na voljo. To je naša miselnost in to daje ton naši ekipi," je kljub ne najboljšemu počutju po tekmi dejal Brown.

Prvake iz Bostona je razveselila vrnitev Jaylena Browna , ki je zaradi bolezni izpustil zadnji obračun proti vodilnemu Clevelandu. Tega so varovanci Joeja Mazzulle izgubili, tokrat pa so zanesljivo ugnali malce oslabljeno vročico iz Miamija.

Edwards je dvoboj končal z osmimi točkami. S 17 točkami in 12 skoki je bil najboljši posameznik Rudy Gobert , Julius Randle pa je dodal 18 točk. Najboljši strelec tekme je bil sicer jezernik D'Angelo Russell z 20 točkami. Zvezdnika LeBron James in Anthony Davis (11 skokov) sta iz igre skupaj zadela le osem od 30 metov.

Čeprav so si volkovi kljub slabši predstavi prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa že po treh četrtinah nabrali 15 točk naskoka, tudi v zadnjem delu igre niso popuščali in dvoboj končali z 29 točkami prednosti.

Trener jezernikov JJ Redick je svojo ekipo označil kot "nekonsistentno". Obenem je na novinarski konferenci apeliral na svojega prvega zvezdnika Jamesa, da si v zahtevni sezoni vzame nekaj časa za počitek.

"Izjemno skrbi za svoje telo in dobro okreva po tekmah, ne vem pa, ali je to res najbolje zanj in za našo ekipo. Če se počuti dobro, naj igra, ampak seveda bomo to urejali tekom sezone," je Redick odvrnil na namero Jamesa, da v svoji 22 sezoni pri skoraj dopolnjenih 40 letih odigra vseh 82 tekem v rednem delu sezone.

Na ostalih tekmah sta do zmag prišli ekipi Atlante (11-11) in Chicaga (9-13). Hawks so s 124:112 ugnali New Orleans Pelicans (4-18), Bulls pa so bili s 128:102 boljši od Brooklyn Nets (9-13), pri čemer je trojni dvojček dosegel Josh Giddey z 20 točkami, 13 skoki in 11 podajami.

V noči z danes na sredo bodo znova na vrsti pokalni obračuni. Dallas Mavericks (13-8) slovenskega asa Luke Dončića bodo na domačem terenu lovili tretjo zmago v tem tekmovanju proti Memphis Grizzlies (14-7), medtem ko bodo Denver Nuggets (10-8) s še naprej poškodovanim in odsotnim Vlatkom Čančarjem gostili Golden State Warriors (12-7).