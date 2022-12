Boston prepričljivo dobil derbi z Milwaukee, nov veličasten večer Jokića

Jayson Tatum z 41 točkami in Jaylen Brown z 29 sta vodila Boston Celtics do zmage nad Milwaukeejem, s tem je Boston po 24. zmagi, ob 10 porazih, ostal vodilna ekipa NBA, Bucks pa so ostali pri 22 zmagah in imajo 11 porazov ter so na drugem mestu lestvice celotne lige. Tatum je poskrbel tudi za potezo tekme, ko je zabil prek grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je končal s 27 točkami in devetimi podajami.

Branilci naslova prvaka, Golden State, so brez poškodovanega prvega strelca Stephena Curryja s 123:109 premagali Memphis Grizzlies, ki je sedaj na drugem mestu zahodnega dela lige. Jordan Poole je za prvake zbral 32 točk, preden je bil slabih deset minut pred koncem tekme po drugi tehnični napaki izključen ob vodstvu njegovega moštva s 106:89. Ja Morant je na drugi strani prispeval 36 točk, sedem skokov in osem podaj.

Philadelphia je za osmo zmago v nizu s 119:112 ugnala New York. Kamerunski zvezdnik 76ers Joel Embiid se je ustavil pri 35 točkah in osmih skokih, James Harden je dodal 29 točk in 13 asistenc. Julius Randle je 35 točk prispeval za New York Knicks, ki so doživeli tretji zaporedni poraz.