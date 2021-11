Boston prizadejal Miamiju prvi domač poraz v sezoni

Na vrhu razpredelnice v zahodnem delu tudi po četrtkovih tekmah ostaja Utah Jazz z razmerjem zmag in porazov 7:1. Ekipa Utaha je zasedbo Atlante Hawks po izjemni četrti četrtini v gosteh ugnala s 116:98. V majici Utaha je tokrat izstopal rezervist Jordan Clarkson s 30 točkami. Štirje člani začetne peterke Utaha so dosegli dvomestno število točk. Bojan Bogdanović se je zaustavil pri 23 točkah, Joe Ingles jih je dodal 19. Rudy Gobert je imel na svojem seznamu 13 točk in 15 skokov. V Los Angelesu se domačim Jezernikom zadeve niso izšle po načrtu. Gostujoča Oklahoma City Thunder je izkoristila odsotnost poškodovanega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa za zmago nad Lakers s 107:104, potem ko so člani domačega kolektiva vodili celo z 19 točkami prednosti.

Pri gostujoči Oklahomi je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 28 točk. Pri Los Angelesu so bili v ospredju Anthony Davis (29), Russell Westbrook (27) in Carmelo Anthony (21), ki so poskrbeli za 77 točk domačih. Davis, ki je konec prvega polčasa utrpel poškodbo desnega palca in je v drugem polčasu nosil črno opornico za zapestje, je dodal še 18 skokov. Anthony je dosegel pet trojk, kar pa še vedno ni bilo dovolj za zmago.