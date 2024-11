Boston prvič izgubil, LeBronov sin ob stoječih ovacijah dosegel prvi koš

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Boston Celtics so doživeli prvi poraz v novi sezoni. Boljši od keltov so bili na svojem igrišču košarkarji ekipe Indiana Pacers, ki so po podaljšku slavili s 135:132. V pretekli noči je bilo odigranih 11 tekem v ligi, kluba obeh slovenskih predstavnikov Luke Dončića in Vlatka Čančarja sta počivala.

Odločilni zadetek za moštvo iz Indianapolisa je 6,1 sekunde pred koncem podaljška dosegel Pascal Siakam. Zanj je bila želja za zmago proti Bostonu še toliko večja, saj je v pretekli sezoni zaradi menjave ekip iz Toronta v Indianu proti Bostonu igral kar devetkrat in bil vsakič del poraženega moštva. Boston je med drugim v finalu vzhodne konference pometel z Indiano. "To je pomembna zmaga. Lani sta bili dve tekmi, ko smo izgubili zaradi izgubljene žoge ali dveh, zaradi izgubljenega skoka ali dveh. Moramo biti ekipa, ki se bori do konca in vse da od sebe," je po tokratni zmagi dejal Siakam. Ta je na tekmi dosegel 29 točk in 11 skokov. Zadel je kar šest od osmih poskusov za tri točke, pri tem pa je dosegel tudi zadnja dva koša za Indiano. Na drugih strani je Boston naredil vse, da bi ohranil neporažen niz v novi sezoni. V zadnji četrtini je z delnim izidom 38:24 preobrnil potek tekme in izsilil podaljšek. Tega je z metom za tri 14,4 sekunde pred koncem zagotovil Jayson Tatum. V podaljšku je nato 39,7 sekunde pred koncem Boston prvič povedel, ko je zadel Derrick White.

"Dovolili smo jim, da so se vrnili v igro, ampak potem smo se borili do konca," je dodal Siakam. Za Boston je 37 točk dosegel Tatum, Jaylen Brown jih je prispeval 25, White pa 23. Moštvo z vzhodne obale ZDA je na tekmi poskusilo kar 57 metov za tri točke, skupaj na petih tekmah v tej sezoni so zdaj pri 105 poskusih za tri, s to dinamiko pa bi postavili nov rekord lige v rednem delu sezone. Stoječe ovacije po prvem košu Bronnyja Zmaga Indiane pomeni, da je Cleveland zadnje neporaženo moštvo vzhodne konference pri 5-0. Nekdanja ekipa LeBrona Jamesa se ni usmilila legendarnega igralca, niti ne njegovega sina Bronnyja Jamesa ob gostovanju Los Angeles Lakersov. Domača ekipa je slavila visoko zmago s 134:110. To je bila druga tekma, na kateri sta oba Jamesa stopila na igrišče za Los Angeles po uvodni tekmi sezone. Tokrat je Bronny stopil na parket v zadnji četrtini, ko je bila tekma že odločena, njegov oče pa se je dokončno usedel na klop. Bronny je v zadnjih minutah uspel doseči prvi koš v ligi NBA, kar je razveselilo njegovega očeta. "Lepo ga je bilo videti doseči prvi koš v tej dvorani, blizu katere je odraščal," je dejal starejši James, ki je za Cleveland igral od leta 2003 do 2010 in nato od 2014 do 2018.

A dosežek mlajšega Jamesa je bil le obliž na rano Jezernikov, ki so bili priča prevladi domačega moštva. To je doseglo 17 metov za tri točke in iz 21 izgubljenih žog Los Angelesa unovčilo 31 točk. Veliko vodstvo si je Cleveland priigral že po uvodni četrtini, ob polčasu je vodil za 19 točk, v nadaljevanju pa zgolj vzdrževal razliko. Za Cleveland je Evan Mobley dosegel 25 točk, Donovan Mitchell pa 24. Prvi strelec tekme je bil LeBron James s 26 točkami. Slab začetek sezone Victorja Wembanyame V zahodni konferenci je v pretekli noči Oklahoma City Thunder ohranila neporažen uvod v sezono in dosegla četrto zmago z izidom 105:93 proti San Antonio Spursom. Lu Dort je dosegel 20 točk za Oklahomo City, medtem ko je francoski zvezdnik Victor Wembanyama ostal pri zgolj šestih točkah za San Antonio. Med boljšimi posamičnimi predstavami v preteklem večeru je odmeval dosežek Karla-Anthonyja Townsa, ki je končal pri 44 točkah in 13 skokih ob zmagi New York Knicksov s 116:107 v Miamiju.

