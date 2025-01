Boston prvič v sezoni izgubil dve v nizu

Prvaki košarkarske lige NBA minule sezone Boston Celtics so v domači dvorani doživeli presenetljiv poraz, ko so jih s 118:114 presenetili Philadelphia 76ers. Boston je v prvič v sezoni izgubil zaporedni tekmi.

Tik pred tekmo si je sicer prvi zvezdnik gostov Joel Embiid ob padcu lažje poškodoval gleženj, a je lahko zaigral in k zmagi prispeval 27 točk in devet skokov. Tyres Maxey je dodal 33 točk in 12 podaj. Prvi strelec domačih je bil Jayson Tatum z 32 točkami in s 15 skoki. LeBron James in Steph Curry sta v San Franciscu uprizorila tesno kalifornijsko božično bitko, v kateri so zmagali gosti iz Los Angelesa s 115:113. Curry je 7,1 sekunde zadel z velike razdalje in izenačil tekmo za domači Golden State, nato pa je Austinu Reavesu s košem 1,1 sekunde pred piskom sirene uspelo zadeti za zmago.

LeBron James FOTO: AP icon-expand

Šestintridesetletni Curry in tri leta starejši James sta se izmenjavala v trojkah in navijačem uprizorila predstavi, vredni hiše slavnih. James je tekmo končal z 31 točkami in desetimi podajami, potem ko je moral še en zvezdnik Anthony Davis zaradi težav z gležnjem z igrišča že v prvi četrtini.

Reaves, ki je zadel odločilni koš za zmago gostov, je dosegel trojni dvojček s 26 točkami ter s po desetimi skoki in podajami. Curry je zbral 38 točk, kar pa bojevnikom ni pomagalo, saj so izgubili še enajstič na zadnjih 14 tekmah. "Danes je dan darovanja in to je tisto, kar jaz in Steph še naprej počneva in poskušava narediti za naše navijače, za našo čudovito igro," je po zmagi dejal James.

Victor Wembanyama FOTO: AP icon-expand

"Ne vem, kolikokrat bova še imela takšno priložnost. Poskušava dati igri tisto, kar si zasluži, ker nama je dala toliko," je dodal prvi zvezdnik lige NBA, ki je na božič odigral že rekordno 19. tekmo. Mikal Bridges in New York Knicks so v pravem trilerju v Madison Square Gardnu premagali Victorja Wembanyamo in San Antonio Spurs s 117:114. Wembanyama je za ostroge zbral 42 točk in 18 skokov, vendar je Bridges pobral smetano s sijajnimi 15 točkami v zadnji četrtini ter s skupno 41 točkami za zmago domačih.

Za zmago kratkohlačnikov sta bila ključna tudi Karl-Anthony Towns z 21 točkami in Jalen Brunson z 20 točkami in devetimi podajami. Na dan, ko kristjani praznujejo božič, so imeli tekmo tudi Denver Nuggets na čelu z najkoristnejšim igralcem (MVP) minule sezone Nikolo Jokićem. Srba igranje med prazniki prav nič ne moti. "Nič. To ni moj božič. To je samo še ena tekma," je na vprašanje ameriških novinarjev odvrnil center Denver Nuggets, ki bo pravoslavni božič praznoval 7. januarja. Denver, za katerega že dlje časa zaradi poškodbe ne igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar, je gostoval v Arizoni pri Phoenix Suns, ki so zmagali s 110:100. Kevin Durant in Bradley Beal sta vsak k zmagi sonc prispevala po 27 točk. Izidi:

New York Knicks - San Antonio Spurs 117:114 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 99:105

(Luka Dončić: 14 točk za Dallas, preden se je po 16 min. poškodoval) Boston Celtics - Philadelphia 76ers 114:118 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 113:115 Phoenix Suns - Denver Nuggets 110:100