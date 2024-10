Boston rutinirano opravil z Washingtonom, visok poraz Denverja

Jokić in Christian Braun sta za domačo ekipo vsak dosegla po 16 točk, Čančar, ki se vrača po hudi poškodbi iz lanske sezone, pa je na parket stopil le za dve minuti in v tem času v statistiko vpisal en skok.

Denver Nuggets z MVP-jem Nikolo Jokićem in s slovenskim košarkarjem Vlatkom Čančarjem so pred domačimi navijači zabeležili visok poraz (87:102) proti Oklahomi, za katero je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 28 točk.

Prvaki iz Bostona so prišli do druge zmage v sezoni, tokrat so v gosteh s 122:102 premagali Washington Wizards. Jaylen Brown je svoj 28. rojstni dan proslavil s 27 točkami, Jayson Tatum pa je k zmagi Keltov dodal 25 točk in 11 skokov, Derrick White je zbral 19 točk.

"To je bila naša prva gostujoča tekma. Začeli smo nekoliko počasi, a smo ostali na pravi poti in uspelo nam je zmagati," je dejal Brown. Prvi strelec čarovnikov je bil Jordan Poole s 26 točkami.

Liga NBA, izidi:

Washington Wizards - Boston Celtics 102:122

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 120:109

(Luka Dončić: 28 točk, 10 skokov, 8 podaj v 36 minutah za Dallas).

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 87:102

(Vlatko Čančar: 1 skok v 2 minutah za Denver).

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 115:117