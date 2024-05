Boston s četrto zaporedno zmago nad Indiano v velikem finalu

Pri domačih, ki so spet vodili večji del tekme, na koncu pa pokleknili, jih je Andrew Nembhardt prispeval 24, a je v zadnjem napadu Indiane zgrešil trojko. Boston, ki bo lovil svoj 18. naslov prvaka NBA, se bo v finalu lige pomeril z zmagovalcem dvoboja med Dallasom in Minnesotto. Ekipa slovenskega zvezdnika Luke Dončića trenutno vodi s 3:0 v zmagah.

"Vseeno nam je, s kom se bomo merili. Smo samozavestni, dobro se počutimo v vseh vrstah igre. V sebi imamo odgovore na vse, le poiskati jih moramo," je prepričan White, junak četrte tekme obračuna v Indianapolisu, na katerem so domači vknjižili drugi zaporedni poraz, pred tem pa so pred svojimi navijači dobili šest tekem zapovrstjo. Za Boston je bila to sedma zaporedna zmaga v končnici, v kateri so na gostovanjih dobili šest zaporednih tekem.

"Vseeno nam je, kje igramo. Seveda je lepše zmagovati doma, a tudi z gostovanji nimamo težav. Mislim, da smo to večkrat dokazali. Moramo pa danes pohvaliti tudi igralce Indiane. Borili so se do konca, niso se hoteli predati, lahko so ponosni," je po tekmi dejal Tatum. Zvezdnik je osem sekund pred koncem zgrešil zadnji met na tekmi, a je njegov soigralec Jrue Holiday pod košem pobral odbito žogo, ki so jo zadržali do konca.