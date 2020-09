Boston še drugič ugnal aktualne prvake, Denver v drugi krog

Košarkarji moštva Boston Celtics so naredili pomemben korak k uvrstitvi v finale vzhodne konference severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA. V Orlandu so s 102:99 ugnali Toronto Raptors in povedli z 2:0 v zmagah. V konferenčni polfinale na zahodu pa so se uvrstili Denver Nuggets, ki so v odločilni sedmi tekmi premagali Utah Jazz z 80:78.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pri Bostonu je proti lanskim prvakom iz Kanade v zadnjem delu blestel Marcus Smart s petimi zadetimi meti za tri točke. S 34 točkami je bil najbolj učinkovit Jason Tatum, ki je ob tem dosegel tudi zanj rekordno število košev na tekmi končnice. Pri Torontu je 20 točk dosegel OG Anunoby, točko manj pa Fred VanVleet. "Boj s Torontom še zdaleč ni končan. Moramo razmišljati od tekme do tekme," je po obračunu povedal Tatum. Ta se zaveda, da bi se lahko razpletlo tudi drugače, saj je Toronto ob vstopu v zadnji del vodil z 78:70, z dobrim uvodom v zadnji četrtini pa je Boston izenačil že na 82. točki. Tesno je bilo vse do konca. Kyle Lowry je minuto in sekundo pred koncem znižal na 100:99, zadnji koš na tekmi pa je 42 sekund pred zadnjim piskom sirene dosegel Kemba Walker. Boston je nato zmagal po zaslugi bloka Smarta, uspešnega skoka v napadu in zgrešenega meta Jaylena Browna ter skoka VanVleeta. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Jokić blestel na odločilni, sedmi tekmi

V polfinalu zahoda pa je Denver, ki se bo meril s krvniki Luke Dončića in Dallasa Los Angeles Clippers. Tesen dvoboj je odločil najboljši strelec tekme Nikola Jokić, ki je ob 30 točkah 27 sekund pred koncem dosegel tudi zadnji koš na tekmi. Vsaka od ekip je nato zgrešila po en koš. Jokić je svojemu izkupičku dodal še 14 skokov. Za Utah je 22 točk dosegel Donovan Mitchell. Na zahodu še vedno odprto ostaja vprašanje polfinalnih tekmecev Los Angeles Lakers, o tem bo danes odločala tekma med Oklahoma City Thunder in Houston Rockets. Miami z Goranom Dragićem bo v polfinalu vzhoda napadal drugo zmago proti Milwaukeeju. Liga NBA, končnica, izidi:

- vzhod, konferenčni polfinale:

Boston Celtics - Toronto Raptors 102:99

(Boston vodi z 2:0 v zmagah). - zahod, 1. krog:

Denver Nuggets - Utah Jazz 80:78

(Denver se je s 4:3 v zmagah uvrstil v konferenčni polfinale). * Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.