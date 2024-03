Boston se je poigraval z Golden Statom, 31 skokov Nurkića

Najboljši igralci Stephen Curry, Klay Thompson in Draymond Green po velikem zaostanku ob polčasu (38:82) v drugem delu niso več stopili na parket. To je bil tretji najhujši poraz, ki ga je Boston prizadejal v ligi NBA vse od leta 1946. Jaylen Brown je dosegel 25 od svojih 29 točk v rekordnem prvem polčasu, medtem ko je Jayson Tatum proslavil svoj 26. rojstni dan in v prvem polčasu dodal 22 od svojih 27 točk za Boston.

Najboljši domači igralci so v drugem polčasu le malo videli igrišče. " Krasen rojstni dan! Moram delati, kar imam rad, pred najboljšimi navijači na svetu in zmagati, " se je po tekmi veselil Tatum. Kelti so obenem postali prvi klub v zgodovini lige NBA, ki je dobil tri tekme v isti sezoni za 50 ali več točk. Novembra so na domačnem parketu premagali Indiano s 155:104, prejšnji mesec pa Brooklyn s 136:86.

Minnesota Timberwolves (42-19) so izgubili prvo mesto v zahodni konferenci, potem ko so doma za točko (88:89) izgubili proti Los Angeles Clippers. Na vrh zahoda je napredovala Oklahoma City (42-18), ki je premagala Phoenix s 118:110. Kawhi Leonard je bil najboljši pri Clippers, ki so se z zmago utrdili na četrtem mestu zahoda, z 32 točkami, Anthony Edwards pa pri Minnesoti s 27. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 35 točk in popeljal Oklahoma City do zmage. Pri Pheonixu je bil prvi strelec Bradley Beal z 31 točkami, Jusuf Nurkić pa je zbral klubski rekord 31 skokov.

Košarkarji Orlando Magic še vedno lahko upajo na neposredno uvrstitev v končnico, potem ko so premagali Detroit Pistons s 113:91 in se s 35 zmagami na vzhodu povzpeli na šesto mesto. Paolo Banchero je k zmagi prispeval 29 točk. New York Knicks so še na boljši poti. Moštvo iz velikega jabolka je na gostovanju pri Cleveland Cavaliers slavilo s 107:98 in je na četrtem mestu vzhodne konference. Donte DiVincenzo je dosegel 28 točk, Josh Hart pa trojni dvojček s 13 točkami, 19 skoki in desetimi podajami.

Francoski novinec Victor Wembanyama je dosegel 31 točk in 12 skokov ter popeljal San Antonio Spurs do zmage nad gostujočo Indiano s 117:105. R.J. Barrett je zbrall 23 točk, Immanuel Quickley pa je k zmagi Toronta nad Charlotte s 111:106 dodal 22 točk in 11 podaj.