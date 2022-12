Boston še naprej vodilni v ligi

Los Angeles je tokrat sam zapravil zmago, saj so gostitelji manj kot štiri minute pred koncem vodili s 106:93. Gostje, zadnji koš je dosegel Jayson Tatum, so do konca izenačili na 110:110, LeBron James pa je zgrešil zadnji met za Jezernike. V podaljšku so bili spretnejši košarkarji iz Massachusettsa.

Milwaukee je vseskozi nadzoroval tekmo z Golden Stateom, ključna pa je bila tretja četrtina, ko so domači povedli s 85:59. Giannis Antetokounmpo je za zmagovalce dosegel kar 30 točk in 12 skokov, Bobby Portis pa 25 točk in 11 skokov. Pri gostih je bil z 20 koši najučinkovitejši Stephen Curry.

Na zahodu je Utah ugnal vodilno ekipo New Orleansa s 121:100. Pri domačih je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število košev. Malik Beasley je pri tem dosegel 21 točk, zadel pa je kar pet poskusov za tri točke. Po treh tekmah se je uspešno vrnil tudi Lauri Markkanen z 19 koši, kolikor jih je dosegel še Nickeil Alexander-Walker. Pri New Orleansu je 26 točk v statistiko vpisal Zion Williamson.

Na ostalih obračunih je Houston tudi s 26 koši Jaylena Greena ugnal Phoenix s 111:97, Philadelphia pa je bila s 123:103 boljša od Sacramenta. Joel Embiid je za zmagovalce dosegel 31 točk.

Slovenska trojica košarkarjev je bila prosta. Že v noči na četrtek pa bo Dallas z Luko Dončićem gostil Cleveland, Denver z Vlatkom Čančarjem Washington, Goran Dragić pa bo s Chicagom gostil zasedbo New York Knicks.

Izidi:

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 123:103

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 128:111

Houston Rockets - Phoenix Suns 111:97

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 121:100

Los Angeles Lakers - Boston Celtics 118:122 (podaljšek)