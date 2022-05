Boston še ni rekel zadnje, Memphis pač

Košarkarji Boston Celtics so na šesti tekmi serije proti Milwaukee Bucks prišli do zmage na gostovanju (95:108), s katero so izsilili odločilni sedmi obračun. Proti aktualnim prvakom se je s 46 točkami izkazal Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo je na drugi strani dosegel dve manj. Golden State Warriors pa so v domači dvorani prav tako na šesti tekmi prišli do četrte zmage (110:96) proti Memphis Grizzlies za napredovanje v finale zahodne konference, kjer jih čaka zmagovalec sedme tekme med Phoenix Suns in Dallas Mavericks.

Boston je imel na peti tekmi v svoji dvorani vse v svojih rokah, a je zmago zapravil z nespametno odigranim zaključkom tekme. V tretji četrtini šeste tekme so kelti povedli že za 18 točk, nato pa se je Milwaukeeju uspelo približati na vsega štiri. Kazalo je, da bi lahko znova videli velik preobrat aktualnih prvakov, a je v zaključku stvari v svoje roke prevzel tokrat odlični Jayson Tatum. "Nisem si smel dovoliti, da bi karkoli obžaloval. Moral sem narediti vse, kar je bilo treba," je po tekmi razlagal junak Bostona v Fiserv Forumu, ki je dosegel 16 od 26 točk svoje ekipe v zadnji četrtini. Skupno je srečanje končal pri 46 točkah, devetih skokih in petih asistencah, zadel je kar sedem trojk. "Bil je neverjeten," pa je njegovo predstavo pohvalil prvi zvezdnik domače ekipe Giannis Antetokounmpo, za katerim je prav tako nova izjemna tekma, saj je 44 točkam dodal kar 20 skokov in šest asistenc. O potniku v konferenčni finale, kjer zmagovalca čaka Miami Heat, bo tako odločala sedma tekma v Bostonu. "Nihče v tej seriji še ni dobil dve zaporedni tekmi. Sedaj je na kocki vse. Treba bo najti recept za četrto zmago. Mislim, da vsi v športu komaj čakajo ta obračun. Občutek je, kot da bi igrali v študentski ligi NCAA, ko je na eni tekmi na kocki vse. Komaj čakamo," se je v nedeljo že zazrl trener Milwaukeeja Mike Budenholzer. Pod njegovim vodstvom se je Bucksom prvič pripetilo, da niso slavili na tekmi, ki bi že lahko odločila zmagovalca serije. Nazadnje, ko so izgubili takšno tekmo, je bilo v prvem krogu končnice leta 2018, ko jih je na sedmi tekmi premagal prav Boston. "Danes bo prva noč po peti tekmi, ko se bom vsaj malo naspal," pa si je po zmagi v prestolnici Wisconsina oddahnil Marcus Smart. Aktualni najboljši obrambni košarkar lige je zbral 21 točk in sedem asistenc, izgubil pa ni niti ene žoge, po tem, ko jih je v zadnji minuti pete tekme kar tri. Izkazal se je tudi Jaylen Brown z 22 točkami. Pri Milwaukeeju lahko razlog za poraz iščejo tudi v slabšem metu z razdalje, saj so skupno zadeli le sedem trojk iz 27 poizkusov. Na drugi strani so gostje za tri metali 17/43. V San Franciscu sta stara mačka Stephen Curry in Klay Thompson zopet dokazala svoje mojstrstvo. Prvi je zadel šest trojk za skupno 29 točk, drugi pa kar osem za skupno 30, kar je bilo dovolj za četrto zmago v seriji proti Memphis Grizzlies, pri katerih je znova manjkal poškodovani Ja Morant. Curry je svojo roko začutil šele v drugem delu. Dve zaporedni trojki v zaključku tretje četrtine sta bojevnike popeljali do vodstva 78:77. Draymond Green je v svojem slogu 14 točkam dodal še 16 skokov in osem asistenc, kot x faktor pa se je izkazal Kevon Looney, ki je pod obročema kraljeval s kar 22 ujetimi žogami. Pri poražencih je Dillon Brooks zabeležil 30 točk, Desmon Dane pa 25. Golden State se je tako odlično pobral po debaklu na peti tekmi, ko so jih grizliji "pojedli" s kar 39 točkami razlike. V finalu zahodne konference jih čaka boljši iz serije med Phoenix Suns in Dallas Mavericks, v kateri bo odločala sedma tekma, ki bo v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.