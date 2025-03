Boston skoraj zapravil visoko vodstvo, na koncu pa le slavil proti Denverju

Prvi s 50 zmagami v sezoni so Cleveland Cavaliers. Toda konjeniki so brez Donovana Mitchella potrebovali podaljšek proti Portlandu. Na koncu so slavili s 133:129. Ob zmagi je De'Andre Hunter dosegel 32 točk, za poraženo ekipo pa je trojni dvojček vpisal Deni Avdija s 30 točkami, 12 skoki in 10 asistencami.

Po podaljšku so s 116:112 slavili New York Knicks proti Miami Heat, tesen je bil razplet tudi na tekmi Orlanda in Toronta. Slavili so slednji s 104:102. Zmag so se ponoči veselili še New Orleans Pelicans proti Utah Jazz, Minnesota Timberwolves proti Phoenix Suns in Indiana Pacers proti Chicago Bulls.

Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - Denver Nuggets 110:103

(Vlatka Čančarja zaradi poškodbe kolena ni bilo v kadru Denverja).

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 133:129 (podaljšek)

Indiana Pacers - Chicago Bulls 127:112

Miami Heat - New York Knicks 112:116 (podaljšek)

Orlando Magic - Toronto Raptors 102:104

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 132:146

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 121:128

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 98:116

Los Angeles Lakers - LA Clippers 108:102

(Luka Dončić: 29 točk, 9 asistenc, 6 skokov v 36:58 minute za Lakers).