Boston tudi v drugo izkoristil prednost domačega parketa

Indiana je praktično celo prvo četrtino vodila in jo končala s 27:25. Domači so s trojko Jrueja Holidaya v zadnji minuti prve četrtine začeli niz košev, z delnim izidom 20:0 so od 22:27 prišli na 42:27. Indiana v teh trenutkih šest minut ni dosegla koša. Ji je pa uspelo do konca druge četrtine zmanjšati zaostanek na zgolj šest točk, v tretji četrtini pa se je približala zgolj na –2 (68:66). Sledil je nov mrk ekipe Ricka Carlisla , na krilih razpoloženega Jaylena Browna je prednost spet narasla na +15. Za nameček so Pacers 3:44 minute do konca tretjega dela igre ostali brez Tyresa Haliburtona , ki je odšel iz igre zaradi poškodbe mišice. Dotlej je dosegel 10 točk in osem podaj.

Gostitelji so v zadnji četrtini nadzorovali potek tekme, pet minut pred koncem pa prišli do najvišje prednosti (113:94). Brown je bil s 40 točkami najboljši strelec Bostona in je izenačil osebni rekord v končnici. Po 23 točk sta dodala Jayson Tatum in Derrick White, Holiday pa je prispeval 15 točk in 10 asistenc. "To je končnica. Naredil bom vse za zmago, naj bo to v napadu ali v obrambi," je dejal Brown, ki ga je pohvalil tudi Holiday: "Izjemen igralec, izjemen vodja, ki želi zmagati in vzeti stvari v svoje roke. Res mi je všeč, da imam takšnega igralca poleg sebe."