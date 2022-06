Boston z izjemno zadnjo četrtino šokiral Golden State

Veteran Al Horford je kar 15 sezon čakal na krstni nastop v finalu lige NBA. Dočakal ga je pri 36 letih in poskrbel, da si ga bo zapomnil za vselej. Od osmih metov za tri jih je zadel kar šest, na koncu pa bil najboljši strelec svoje ekipe pri zelo pomembni zmagi v gosteh pri Golden Stateu. "Zadeval sem in zadeval, to je bilo. Vsi smo dosegli nekaj pomembnih košev, ki so prevesli tehtnico na našo stran," je po tekmi v s svojem slogu – skromno – razlagal petkratni udeleženec tekme vseh zvezd.

Boston je v zadnji četrtini zaostanek 12 točk preobrnil v zmago z isto razliko. Kelti so v zadnji del tekme vstopili naravnost sijajno, saj so zadeli sedem zaporednih trojk, v 12 minutah pa so z razdalje skupno metali 9/12. Edini, ki mu napadalno ni steklo, je bil Jayson Tatum (12 točk, met iz igre 3/17, a se je odkupil s 13 asistencami). Jaylen Brown je dosegel 24 točk, v velike čevlje pa je stopil rezervist Derrick White, ki je odigral svojo daleč najboljšo tekmo letošnje končnice (21 točk, 5/8 za tri).

Vrhunci prve tekme finala lige NBA: