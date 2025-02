Boston z norim preobratom do zmage v Philadelphii

Cavaliersi imajo na vrhu vzhodne konference po novi zmagi pet tekem in pol prednosti pred Boston Celticsi, potem ko so prvaki lige NBA izvedli največji preobrat v sezoni, ko so proti koncu tretje četrtine izničili 26 točk zaostanka in premagali Philadelphio 76ers s 118:110.

Jayson Tatum je 25 od svojih skupno 35 točk dosegel v drugem polčasu, Keltom pa je v zadnji četrtini uspel niz 20-1, s katerim so prevzeli nadzor nad tekmo. Jaylen Brown je k zmagi dodal 21 točk in deset skokov, Kristaps Porzingis pa 18.