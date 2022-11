Boston z novo zmago in ob porazu Milwaukeeja na vrhu vzhoda

Košarkarji Boston Celtics so trenutno najbolj vroča ekipa v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Za sedmo zaporedno zmago so na domačem parketu ugnali Oklahoma City Thunder s 126:122. S tem so na vrhu vzhodne konference prehiteli Milwaukee Bucks, ki so doma klonili proti Atlanti s 106:121.

Pri Keltih, ki so v zadnji četrtini nadoknadili zaostanek osmih točk, je bil točkovno najbolj uspešen Jayson Tatum (10 skokov) s 27. Eno manj je dosegel Jaylen Brown. Pri Oklahomi (6-8) je vnovič blestel Shai Gilgeous-Alexander, ki se je ob osmih podajah ustavil pri 37 točkah. "Prva peterka je bila malce počasna. Poskušali smo, dali vse od sebe, a nismo našli pravega ritma. Rezervisti so nato naredili svoje, dvignili raven energije in posledično dvignili tudi nas," je po koncu dvoboja o vplivu predvsem Paytona Pritcharda (10 točk) in Derricka Whita (16 točk, 4 ukradene žoge) dejal branilec domačih Marcus Smart.

Celtics so z razmerjem zmag in porazov 11-3 na vrhu lige in vzhoda prehiteli Milwaukee Bucks (11-4), slednji so izgubili tretjič na zadnjih štirih tekmah. Grški zvezdnik je za poraz nekoliko okrivil tudi pomanjkanje tekem. "Kdaj sem nazadnje igral? Pred šestimi, sedmimi dnevi? To je del igre. Ne moreš pričakovati, da boš na najvišji ravni, ko en teden ne igraš," je Giannis Antetokounmpo potožil novinarjem po dvoboju. Dobro minuto in pol pred koncem je dobil šesto osebno napako in se predčasno usedel na klop, dvoboj pa je končal s 27 točkami in kar osmimi izgubljenimi žogami. Pri zdaj tretjeuvrščeni Atlanti (9-5) so vsi košarkarji začetne peterke presegli mejo 15 točk. Največ, 24, jih je dosegel De'Andre Hunter, Trae Young se je ustavil pri 21, Clint Capela (10 skokov) in Dejounte Murray pa pri 19.

Zanimivo je bilo tudi v Miamiju, kjer so Heat (7-7) ugnali Phoenix Suns (8-5) s 113:112. Po zadetih prostih metih Bama Adebaya so imela sonca priložnost za zmago, a je zadnji met Devina Bookerja uspešno blokiral Jimmy Butler, nato pa je Booker iz težkega položaja zgrešil še zadnji met. Booker je bil s 25 točkami najbolj razpoložen pri Phoenixu, pri Miamiju pa je 30 točk in 10 skokov dosegel Adebayo. Butler je dvoboj sklenil s 16 točkami, 13 skoki in sedmimi podajami, sedem od osmih košarkarjev, ki so stopili na igrišče za Heat, pa je preseglo mejo 10 točk. Na preostalih tekmah so prvaki Golden State Warriors (6-8) tokrat prepričljivo dobili dvoboj s San Antonio Spurs (6-8). Končni izid je bil 132:95, ob zmagi pa se je najbolj izkazal Jordan Poole s 36 točkami. Los Angeles Clippers (8-6) so pričakovano ugnali Houston Rockets (2-12) s 122:106, Charlotte Hornets (4-11) so bili s 112:105 uspešnejši od Orlando Magica (4-10), Toronto Raptors (8-7) pa so v gosteh tesno premagali Detroit Pistons (3-12) s 115:111. Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons – Toronto Raptors 111:115

Orlando Magic – Charlotte Hornets 105:112

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 126:122

Miami Heat – Phoenix Suns 113:112

Houston Rockets – LA Clippers 106:122

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 106:121

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 132:95