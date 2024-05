Boston z zmago po podaljšku povedel proti Indiani

Košarkarji Boston Celtics so v finalu vzhodnega dela končnice severnoameriške lige NBA doma po podaljšku s 133:128 premagali Indiano Pacers in povedli z 1:0 v zmagah. Jaylen Brown je s trojko 6,1 sekunde pred koncem rednega dela izenačil na 117:117 in tekmo prevesil v podaljšek.

S 36 točkami, 10 v podaljšku, 12 skoki in štirimi podajami je bil Jayson Tatum prvi mož domačih in tudi tekme, ob tem je dosegel odločilno trojko v dodatnem delu igre. Za Celtics je Brown dodal 26, Jrue Holiday pa 28 točk. Za Indiano je Tyrese Haliburton prispeval 25 točk, 10 podaj in tri skoke, Pascal Siakam pa 24 točk, sedem podaj in 12 skokov. Igralci Bostona so imeli skoraj teden dni premora po gladkem napredovanju s 4:1 v zmagah proti Clevelandu. Njihovi tekmeci so prejšnji dvoboj končali v nedeljo po sedmi tekmi proti New York Knicks.

Indiana, ki se je večkrat v dvoboju proti Bostonu vrnila po zaostanku, je v zadnjih 30 sekundah rednega dela dvakrat izgubila žogo, si jo je povrnila, a ji potem ni uspelo povešati prednosti na več kot tri točke razlike. Zato je imel Brown priložnost in jo je izkoristil za ključno trojko, ki jo je zadel z metom prek Siakama. Haliburton ni uspel ujeti zadnje odbite žoge in je tekma šla v podaljšek. S trojko je Tatum 43 sekund pred koncem podaljška Bostonu prinesel štiri točke prednosti, ki je domači niso več izpustili iz rok. Derrick White jo vodstvo s polaganjem povečal na šest točk 25 sekund pred koncem in tekma z enajstimi izenačenji je bila odločena.

Pred tem je Indiana sicer povedla s 123:121, ko je vse tri proste mete zadel Haliburton, potem pa so v zadnji minuti in 46 sekundah prevladovali domači. Najprej je v 29 sekundah trojki in prosti met, za sedem točk v seriji, nanizal Tatum, Siakam in Haliburton pa sta v tem času zapravila napada gostov z izgubljenima žogama. "Bilo je veliko vzponov in padcev. Nismo igrali najboljše košarke. Skorajda nam je uspelo zakockati tekmo, a smo preživeli in moramo nujno naslednjič na parketu prikazati več in boljše," je povedal Brown, trikratni udeleženec tekme vseh zvezd lige.

Trener Pacers Rick Carlisle je prevzel krivdo za poraz, saj bi po njegovem mnenju morali dobiti dvoboj že v rednem delu srečanja. "Deset sekund pred koncem rednega dela bi moral klicati premor za posvet, po katerem bi imeli možnost za napad ter povišanje prednosti. Toda to se ni zgodilo, poleg tega pa smo naredili v zaključku še nekaj nepotrebnih napak," je pojasnil Carlisle.

