Boston zlahka do devete zaporedne zmage, Denver slavil brez Jokića

Boston je do zajetnejše prednosti prišel šele v zadnjem delu tekme, ko sta blestela Tatum in Hauser. Za bike, ki so bili v močnem zaostanku pri skoku v napadu, je bil prvi strelec DeMar DeRozan z 28 točkami.

Prvi strelec Bostona je bil Jayson Tatum s 26 točkami, po 23 pa sta jih prispevala Al Horford in Sam Hauser . Slednji je prispeval kar sedem od 21 doseženih metov za tri točke Bostona, pri čemer je iz razdalje zgrešil zgolj enkrat.

Alex Caruso (Chicago) in Jayson Tatum (Boston)

Kelti so zdaj pri 57 zmagah in 14 porazih v tej sezoni in močno vodijo tako v vzhodni konferenci kot v ligi.

V zahodni konferenci se po slabem začetku prebujajo Houston Rockets, ki so po osmi zaporedni zmagi zdaj pri razmerju zmag 35-35. Dvanajst tekem pred koncem rednega dela so na 11. mestu konference in še lovijo mesta, ki vodijo v dodatne tekme za končnico.

Pri zmagi proti Utahu je za rakete znova blestel Jalen Green. Manj kot teden dni po predstavi z 42 točkami proti Washingtonu je tokrat dosegel 41 točk. "Vse to ne bo nič kaj veliko pomenilo, če se ne uvrstimo v končnico," je bil jasen Green.

Za Houston je Fred VanVleet dosegel 34 točk, od tega je zadel kar 10 metov za tri točke. Rakete so vodile s 47:23 že ob začetku druge četrtine in Utaha niso več pustile blizu.

Celo tekmo pa so vodili tudi Phoenix Suns, ki so bili s 131:106 boljši od San Antonio Spurs. Prvi strelec Phoenixa je bil Devin Booker z 32 točkami, Kevin Durant jih je prispeval 25.