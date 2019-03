Boston zlahka do zmage pri Jezernikih, Youngov prvi trojni dvojček

Dvoboj Jezernikov in Keltov je bil tudi dvoboj nekdanjih soigralcev LeBrona Jamesa (spredaj) in Kyrieja Irvinga.

"Všeč mi je bil način, na katerega smo igrali. Zdelo se mi je, da smo si delili žogo,"je ocenil James. "Zdelo se mi je, da smo jih dobro držali v obrambi večji del tekme. To je bila zelo dobra ekipa tam zunaj. Zelo, zelo visoke upe imajo v vzhodni konferenci,"je tradicionalne rivale pohvalil James, ki seveda po igranju za Cleveland in ekipo Miami Heat dobro pozna razmerje moči na vzhodni obali.

James je s trojnim dvojčkom (80. v karieri) uspel držati priključek z gosti, toda Irving je bil v zaključku nezgrešljiv in z nekaj natančnimi meti hitro pokopal vse upe kalifornijskih tekmecev. Po tem, ko je izpustil sredino zmago nad Sacramento Kingsi , se je vrnil tudi s sedmimi skoki in ravno toliko podajami. Marcus Morris je prispeval 16 točk in sedem skokov v vrstah gostov, Gordon Hayward pa je pristavil 15 točk.

Irving: Sočustvujem z LeBronom "Sočustvujem z njim. LeBron je bil vedno igralec, ki se je potegoval za naslove. Neuspeh v boju za končnico bo zanj težek. Lahko si le predstavljam," je o težavah Jezernikov, ki so spet igrali brez številnih poškodovanih igralcev, spregovoril Irving. Ta se v končnico s Cleveland Cavaliersi ni uvrstil vse do povratka "Kralja" Jamesa leta 2014, skupaj sta nato v dveh letih tudi osvojila težko pričakovani naslov.

Spencer Dinwiddie je bil prva violina Brooklyn Netsov, ki so na gostovanju pri Atlanta Hawksih zdržali za tretjo zaporedno zmago. Dinwiddie je dosegel 23 točk, Jarrett Allen pa 20 in jim dodal še 12 skokov. Mrežice so s tem še utrdile svoj položaj v zgornjem delu lestvice vzhodne konference, čeprav so v olimpijskem mestu zapravile kar 21 prostih metov in po enem od dveh, ki ga je zgrešil Joe Harris, so imeli Sokoli celo priložnost za zmago, toda njihov novinec Trae Young ni uspel priti do meta in v izdihljajih tekme uspel zaposliti zgolj veterana Vinca Carterja, ki pa je ob pisku sirene zgrešil.

TEKMA

Young je na tekmi spisal zgodovino franšize kot prvi novinec s trojnim dvojčkom (23 točk, 11 podaj in 10 skokov). Najresnejši tekmec Luka Dončićav boju za laskavi naziv novinca leta je za ta dosežek potreboval skoraj mesec in pol več časa kot Ljubljančan, ki je medtem zbral že štiri trojne dvojčke. Atlanta, ki je Dončića kot prva izbrala na naboru ter ga nato prepustila Dallas Mavericksom, podobno kot Teksašani gradi novo ekipo z novincem na klopi Lloydom Piercem, to pa je bil za Sokole tretji zaporedni poraz.

Milwaukee Bucksi, ki imajo skupaj s Toronto Raptorsi zagotovljen nastop v končnici, so vodilni položaj na vzhodu in v celotni ligi utrdili z domačo zmago nad Charlotte Hornetsi (131:114).

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

New York Knicks ‒ Sacramento Kings 94:102

Atlanta Hawks ‒ Brooklyn Nets 112:114

Minnesota Timberwolves ‒ Washington Wizards 135:130 (podaljšek)

Los Angeles Lakers ‒ Boston Celtics 107:120

Milwaukee Bucks ‒ Charlotte Hornets 131:114

Portland Trail Blazers ‒ Phoenix Suns 127:120