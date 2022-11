Nova odlična predstava Jokića premalo za razpoloženi Boston

Na nasprotni strani je bil spet najboljši Srb Nikola Jokić z 29 koši, ki pa ni imel dovolj razpoloženih soigralcev, da bi ekipo popeljal do zmage. Aaron Gordon je dosegel 17 točk in 8 skokov.

Presenetili pa so San Antonio Spurs, ki so s 111:93 ugnali vodilno ekipo lige Milwaukee Bucks in izkoristili neigranje Giannisa Antetokounmpa in Jrueja Holidayja, ki imata poškodovano koleno oz. gleženj. Keldon Johnson je dosegel 29 točk za zmagovalce, Devin Vassell 22 in Avstrijec Jakob Poeltl 15 in temu dodal 10 skokov.

Pri Milwaukeeju se težave trenutno kar nabirajo, saj še vedno čakajo na vrnitev Khrisa Middletona, danes pa so manjkali tudi Pat Connaughton in Joe Ingles ter Grayson Allen, ki je zbolel tik pred tekmo. Z 21 točkami je bil tako najuspešnejši Jevon Carter, Brook Lopez jih je dal 19.