Di Giannantonio: Razočaran sem. Od ekipe sem se želel posloviti z zmago

Italijanski dirkač Fabia Di Giannantonio je bil med bolj vročimi dirkači zaključka motociklistične sezone. Zmaga v Katarju in drugo mesto na poslednji preizkušnji sezone, ko je šlo za VN Valencie, sta rezultata, ki sta 25-letnemu Italijanu preprosto morala olajšati pot do sedeža kakšne ekipe. In res, po slovesu od ekipe Gresini, je Di Giannantonio dobil sedež pri ekipi Mooney VR46 Racing Team, kjer bo družbo delal rojaku Marcu Bezzecchiju. "Sem kar malce razočaran. Po Katarju sem želel priti še do druge zaporedne zmage in se na takšen način posloviti od ekipe," sporoča Rimljan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fabio Di Giannantonio je izgubil mesto v podružnični ekipi Ducatija. Italijan je bil kar nekoliko razočaran zaradi razpleta zadnje dirke v motociklističnem koledarju za leto 2023.

Kot trenutno stvari stojijo, je bilo v paddocku prosto le še eno mesto. Marco Bezzecchi pri Mooney VR46 Racing Team je dobil kolega v garaži. In to je prav Fabio Di Giannantonio?

"To so, pošteno povedano, moje najslabše stopničke. Prepričan sem bil, da imam dovolj moči, da lahko prehitim Pecca Bagnaio," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport neposreden Di Giannantonio.

"Želel sem se posloviti od ekipe z zmago, ampak na koncu je bilo to največ, kar sem lahko dosegel," je italijanskemu časniku še zaupal Di Giannantonio, ki je v pravkar končani sezoni zasedel dvanajsto mesto v skupnem seštevku, zabeležil pa je 151 točk.

icon-expand Fabio Di Giannantonio in Francesco Bagnaia FOTO: AP

"Rekel bom, da je kozarec na pol poln. Če bi me vprašali pred tednom ali dvema, bi vam iz prve dejal, da je kozarec prazen, da so rezultati porazni, in da je sezona za pozabo. Nato pa zmaga v Katarju in drugo mesto v Valencii, ki precej izboljšujeta moj okus v ustih po koncu sezone," je bil v pogovoru za italijanski časnik slikovit 25-letni Rimljan, ki se zaveda, da bo naslednje obdobje zelo zahtevno.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Najprej želim narediti podrobno analizo pravkar končane sezone. Razdelil jo bom na dva dela, slabi prvi del, ko je šlo vse narobe in zelo dober zaključek. Ne samo Doha in Valencia, tudi pred tem sem kazal znake živosti," še pravi Italijan, ki se poslavlja od ekipe Gresini. "Bilo je lepo, a to je zame le še preteklost. Na njej se ne da živeti. Shranil bom vse, kar je bilo dobro pri Gresiniju in pogledal naprej proti novim izzivom," trdi Di Giannantonio, ki ni želel komentiral razpleta ob koncu motociklistične sezone, kot tudi ne dvoboja Francesco Bagnaia - Jorge Martin.

"Na koncu je prvak vedno tisti, ki si najbolj zasluži ta naslov. Če ne drugega, je to tisti, ki je osvojil največ točk v sezoni. In če je to Pecco, mu moramo le še čestitati. Je pa res, da je vedno težje braniti, kot pa ga osvojiti, zato gredo mojemu rojaku še dodatne pohvale," je pogovor za ugledni športni časnik končal Fabio Di Giannantonio.