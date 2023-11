Phoenix in Orlando do sedmih zaporednih zmag

Košarkarji Orlando Magic in Phoenix Suns so v ligi NBA dosegli svojo sedmo zaporedno zmago. Orlando je na domačem parketu ugnal Charlotte Hornets s 130:117, Phoenix pa v gosteh s 116:113 od New York Knicks. Zmagali so tudi Milwaukee Bucks, ki so izničili zaostanek 26 točk proti Portland Trail Blazers in slavili s 108:102.

Orlando je dosegel 12. zmago v sezoni in je trenutno druga ekipa vzhodne konference. Tokrat je proti Charlottu ob polčasu vodil 61:57, v drugem pa niti enkrat več zaostajal. Za Magic je to najdaljši niz zmag po sezoni 2010/11, ko so jih takrat vpisali devet v nizu. Za zasedbo iz Floride sta Franz Wagner in Cole Anthony dosegla 30 točk, od tega 17 v zadnji četrtini, ko je prednost narasla na + 16, Paolo Banchero pa je 23 točkam dodal še osem podaj. Sedmič zapored je zmagal tudi Phoenix, tretja ekipa na zahodu. Enajsto zmago je z odločilno trojko 1,7 sekunde pred koncem tekme zagotovil Devin Booker. Ta je sicer vpisal dvojni dvojček, zbral je 28 točk in 11 podaj, Eric Gordon je prispeval 25 točk. Phoenix je še drugo tekmo zapored igral brez zvezdnika Kevina Duranta, ki je poškodovan. Pri New Yorku je Jalen Brunson zbral 35 točk, šest skokov in osem podaj.

Na domačem parketu je po preobratu zmagal Milwaukee. Giannis Antetokounmpo je bil učinkovit s 33 točkami in 16 skoki, medtem ko je svoji nekdanji ekipi Damian Lillard nasul 31 točk. Portland je na krilih 22 točk Jeramija Granta in 18 Malcolma Brogdona, ta je imel še 12 podaj, ob polčasu vodil 68:52, po odmoru pa je prednost povišal na 26 točk. Toda ob koncu dvoboja je Milwaukee izenačil, na koncu pa pripravil popoln preobrat. Z razmerjem zmag in porazov 12-5 so Bucks tretji na vzhodu.

Prvaki lige Denver Nuggets, trenutno četrta ekipa zahoda, so doma premagali San Antonio Spurs s 132:120. Prvi mož Denverja je bil znova srbski zvezdnik Nikola Jokić s 39 točkami, 11 skoki in devetimi podajami. Vseeno je imel več kot dovolj pomoči soigralcev, saj je pet domačih košarkarjev doseglo dvomestno število točk, med drugimi Michael Porter ml. (26) in Reggie Jackson (20). San Antonio je izgubil še 12. zaporedoma in 14. v sezoni in je prikovan na zadnje mesto zahodne konference. Victor Wembanyama je vpisal 22 točk in 11 skokov.

S 13 zmagami in štirimi porazi vodilna ekipa na vzhodu Boston Celtis je bila boljša od Atlanta Hawks s 113:103. Jayson Tatum je dosegel 34 točk, Jaylen Brown pa 21. Zmagala je tudi vodilna ekipa na zahodu Minnesota Timberwolves, ki je s 119:97 ugnala Memphis Grizzlies. Brooklyn Nets so doma s 118:109 premagali Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers pa s 105:102 Toronto Raptors.

