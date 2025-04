Bostona, Cleveland in Oklahoma do visokih domačih zmag, Golden State do 'breaka'

Košarkarji Oklahoma City Thunderja so na prvi tekmi končnice zahoda lige NBA v boju na štiri zmage visoko porazili Memphis Grizzlies s 131:80, razlika 51 točk pa je bila najvišja v zgodovini uvodnih tekem nadaljevanja sezone. Z zmagami so končnico severnoameriškega prvenstva odprli tudi prvaki iz Bostona, Cleveland in Golden State.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oklahoma, prva nosilka v zahodni konferenci z najboljšim skupnim izkupičkom v ligi, je zanesljivo povedla v zmagah. Slavje Thunderja z 51 točkami razlike je bilo še toliko bolj neverjetno, saj je imel prvi zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander statistično svojo najslabšo predstavo v sezoni - zbral je le 15 točk, pet podaj in tri skoke.

Toda vsi člani prve peterke domačih so dosegli dvomestno število točk, Jalen Williams je k prispeval 20 točk in šest podaj, Aaron Wiggins pa 21 točk s klopi. "Igrali smo na svojo identiteto," je dejal Gilgeous-Alexander. "To bo ključ do našega uspeha - samo bodimo takšni, kakršni smo, in se držimo svoje igre." Zvezdnik grizlijev Ja Morant je tekmo končal s 17 točkami. "Nikoli več ne bomo igrali tako slabo," je menil Morant.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: AP icon-expand

V Bostonu so gosti iz Orlanda v prvem delu tekme držali stik s prvaki in ob polčasu še tesno vodili, na koncu pa so branilci naslova zmagali s 103:86. Pri domačih je bil najboljši strelec Derrick White s 30 točkami. Prvi zvezdnik Keltov Jayson Tatum je dosegel zanj skromnih 17 točk in končal tekmo kljub zastrašujočemu padcu pod košem v zadnji četrtini, zaradi katerega je negoval boleče desno zapestje.

Tatum se je dvignil za zabijanje in strmoglavil na igrišče, potem ko ga je zadel Kentavious Caldwell-Pope. Po tekmi je Tatum pomiril domače navijače in povedal, da je z njegovim zapestjem vse v redu. Jaylen Brown, ki se je vrnil po težavah s kolenom, je dosegel 16 točk, Payton Pritchard pa jih je k zmagi dodal 19 s klopi. "Samo dober odgovor v drugem polčasu," je po tekmi na vprašanje, kaj je bil glavni ključ do zmage, odvrnil White, ki je dosegel sedem od 16 trojk Bostona. Paolo Banchero je za Magic dosegel 36 točk in zbral 11 skokov.

Donovan Mitchell FOTO: AP icon-expand