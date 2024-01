Bostonu derbi in vrh lige, Wembanyama do prvega trojnega dvojčka

Jayson Tatum je s trojko odločil derbi severnoameriške košarkarske lige NBA, v katerem je ekipa Boston Celtics po podaljšku premagala Minnesoto Timberwolves s 127:120 in ostala na čelu lige. Minnesota je druga in prva na zahodnem delu.

Jayson Tatum je 26 od svojih 45 točk nanizal v zadnji četrtini in podaljšku za osemnajsto domačo zmago Bostona v nizu, kar je rekord kluba. Jaylen Brown je dodal 35 točk in 11 skokov. Na drugi strani je za Minnesoto Anthony Edwards (29 točk) s prostima metoma izenačil v zaključku rednega dela tekme, ko je nato Tatum zgrešil iz obupa met za tri točke in zmago še pred podaljškom. Karl-Anthony Towns je za poraženo zasedbo prispeval 25 točk in 13 skokov.

Igrali sta tudi ta čas najslabši moštvi NBA, San Antonio Spurs so na krilih zvezdnika in francoskega novinca Victorja Wembanyame, ki je s 16 točkami, 12 skoki in 10 podajami dosegel prvi trojni dvojček v ligi, s 130:108 nadigrali Detroit Pistons, ki tako ostajajo pri le treh zmagah na repu lestvice. Wembanyama, ki je postal peti najmlajši v zgodovini NBA s trojnim dvojčkom, je igral le 21 minut.

Košarkarji Denverja, branilci naslova, so izgubili v Utahu proti Jazzu s 111:124, za poražene branilce naslova je srbski center Nikola Jokić dosegel 27 točk, 11 skokov in šest podaj. S tem je prišel prek meje 13.000 točk, 6000 skokov in 4000 asistenc ali več v ligi ter postal najmlajši v zgodovini, ki jo je presegel. Doslej je bil rekorder LeBron James.

Statistika Nikole Jokića v dosedanji karieri (redni del sezone) FOTO: Sofascore.com icon-expand

Center Sacramenta Domantas Sabonis je s 24 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami vodil svojo ekipo do zmage v gosteh s 123:98 nad Charlotte Hornets. Tudi Atlanta Hawks so potrebovali podaljšek, da so s 139:132 ugnali Philadelphio 76ers, ti so znova igrali brez poškodovanega Joela Embiida, najkoristnejšega igralca minule sezone.

