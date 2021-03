Bostonu tesna končnica z Wizardsi, 'Jezerniki' nadigrali Golden State

LeBron James je na svoji 1300. tekmi v rednem delu sezone v dobrih 24 minutah dosegel 19 točk, še pet njegovih soigralcev pa je prispevalo dvomestno število točk. V gostujoči ekipi je bil najučinkovitejši Eric Paschall z 18 točkami, dve manj je dosegel Stephen Curry.

Milwaukee je na domačem parketu na krilih Grka Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 36 točk in pobral 14 žog pod obema obročema, na kolena spravil LA Clippers s 105:100. Gostitelji so v izenačeni predstavi sijajno igro prikazali v zaključku tekme, ko so naredili delni izid 9:0 in tehtnico prevesili na svojo stran. Pri gostih iz Kalifornije je bil najučinkovitejši Kawhi Leonard s 25 točkami in devetimi skoki.