Božiček Dončić je v Phoenixu letel in pristal pri 50 točkah ter novi zmagi

Slovenec je tekmo začel z dvema ciljema, doseči vsaj 11 točk in tako preseči mejo 10.000 točk v NBA karieri, kar mu je uspelo že v prvi četrtini in seveda zmago. V pomoč pri dosegi obeh ciljev mu je bila sila porozna obramba domačih. Dončić je v maniri svojih odličnih predstav od rojstva hčerke Gabriele že v prvem polčasu napolnil svojo statistiko, saj je po prvih 24 minutah igre nabral že 24 točk, 8 skokov in 3 podaje. Na drugi strani Booker in Durant nista odgovorila dovolj dobro, saj sta v tem času skupaj dosegla manj točk od Slovenca (20) ob skupnem metu iz igre 5/18.

Pri Dallasu trener Jason Kidd znova ni mogel računati na zvezdnika Kyrieja Irvinga . Na drugi strani trener Phoenixa Frank Vogel še enkrat znova ni imel in voljo letošnjo veliko okrepitev Bradleyja Beala . Pri moštvu iz Arizone pa zaradi poškodb ni igral tudi center Jusuf Nurkić . Kljub temu na božični klasiki ni primanjkovalo super zvezdnikov na čelu z Luko Dončićem , Devinom Bookerjem in Kevinom Durantom .

V tretji četrtini ju Sunsi niti niso potrebovali, saj je po solidnih osmih točkah v prvem polčasu s kar 19 točkami (5 trojk) v tretjem delu igre eksplodiral Grayson Allen . Na drugi strani je Dončić že po treh četrtinah igre postavil nov rekord svoje franšize po številu točk na božičnih tekmah. Če je pri Dallasu blestel prvi zvezdnik, pa so Phoenix v prvih treh četrtinah med živimi ohranjali prej omenjeni Allen in Chimezie Metu , ki je še pred zadnjo četrtino nabral 19 točk in 17 skokov. Predvsem zaradi njune dobre igre je Dallas v zadnjo četrtino vstopil z zaostankom 91:92. A moštvo iz Arizone v zadnji četrtini ni uspelo ohraniti to raven igre in Mavsi so počasi, a vztrajno nasprotnike končno zmleli za zmago 128:114.

Zmage Denverja, New Yorka, Miamija in Bostona

Tradicionalno božično serijo derbijev sta začela New York in Milwaukee. Še enkrat znova je blestel Dončićev nekdanji soigralec Jalen Brunson, ki je z 38 točkami (15/28), šestimi skoki in štirimi podajami poskrbel za zmago Knicksov in prekinitev serije sedmih zmag Milwaukeeja. Bucksom niso pomagale niti odlične predstave zvezdnikov Giannisa Antetokounmpa (32 točk, 13 skokov), Damiana Lillarda (32 točk, osem podaj) in Khrisa Middletona (24 točk). Knicksi so v domačem Madison Square Gardnu slavili 129:122.

V drugi tekmi na božičnem sporedu so slavili aktualni prvaki iz Denverja z izidom 120:114. Ob novi slabi predstavi zvezdnikov iz Golden Stata, kjer je mejo 20 točk presegel le Andrew Wiggins (22), je kljub slabem metu iz igre (4/12) znova blestel Nikola Jokić. Nabral je 26 točk, 14 skokov in 8 podaj. Bolj učinkovit (10/18 iz igre) je bil njegov soigralec Jamal Murray, ki je dosegel 28 točk.

Sledila je tekma med Miamijem in Philadelphio, na kateri zaradi poškodb nista zaigrala prva zvezdnika obeh moštev Joel Embiid in Jimmy Butler. V Miamiju je slavilo domače moštvo (119:113), prvi junak tekme pa je bil novinec Jaime Jaquez, ki je ob odličnem metu iz igre (11/15) dosegel 31 točk in 10 skokov. Pri Miamiju je Bam Adebayo dodal 26 točk in 15 skokov, Pri gostih pa sta izstopala Kelly Oubre (25 točk) in Tobias Harris (27 točk), zvezdnik Tyrese Maxey pa je ob izjemno slabem metu iz igre (4/20), dosegel le 15 točk.

Pred Dallasom in Phoenixom sta se soočila še Boston in Los Angeles Lakers, v gosteh pa je s 126:115 slavilo najboljše moštvo lige do zdaj Celtics. Blestela sta Kristaps Porzingis z 28 točkami in 11 skoki in Jayson Tatum s 25 točkami, 8 skoki in 7 podajami. Pri Lakersih je z 40 točkami in 13 skoki odlično igral Anthony Davis, LeBron James pa je ob slabem metu iz igre (5/14) dosegel 16 točk, 9 skokov in 8 podaj.