Božični poraz Krke v Podgorici

Košarkarji Krke so v prejšnjem krogu 19. decembra doma proti Partizanu prišli do pete zmage v sezoni in četrte zapovrstjo. Povsem drugače je v tekmo vstopila Budućnost. Disciplinska komisija Abe je namreč ameriškemu košarkarju Budućnosti Willieju Reedu naložila kazen dveh tekem prepovedi in denarno kazen v višini 11.000 evrov, ker je na tekmi proti Megi s pestjo udarilFilipa Petruševav prsi in bil zato izključen. Budućnost je dvoboj izgubila z 72:78.

Črnogorci so proti Krki sredi uvodne četrtine povedli za deset točk (15:5), ko je Italijan Amedeo Della Valle po dodatnem prostem metu napad zaključil s tremi točkami. Gostom se je potem nekajkrat uspelo približati, a so domači drugo četrtino začeli z devetimi točkami naskoka.

Srb Milan Milovanović je v drugi četrtini prvi koš Krke dosegel šele proti koncu četrtine minute, Hrvat Jure Škifićpa je v naslednjem napadu Krke znižal zaostanek na pet točk (19:24). Šele nato, štiri minute in pol pred polčasom, so domači dosegli prvi točki. Po delnem izidu 11:9 je Budućnost drugi polčas nadaljevala s prednostjo enajstih točk.

Tretji igralni del, ki je bil strelsko veliko učinkovitejši od drugega, je pripadel Krki s točko razlike (21:20). Novomeščani so se sredi zadnje četrtine približali na vsega štiri točke zaostanka (54:58), ko je Sarajevčan Adin Vrabac najprej ukradel žogo in nato še zadel.

Taka razlika je bila tudi minuto in 50 sekund pred zaključkom (59:63), ko je bil pri metu za tri točke uspešen Luka Lapornik. A z isto mero je slabe pol minute pozneje vrnilSuad Šehović, Della Valle pa je po zgrešenem napadu Krke v začetku zadnje minute povišal na 68:59 in odločil dvoboj, saj je za Krko do konca zadel le še Američan Roderick Camphor, uspešen je bil izza črte za trojko.

Izid:

Budućnost– Krka 70:62 (24:15, 35:24, 55:45)