Božični spektakel: Dončić bo v mestu angelov pričakal LeBrona

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Novo sezono lige NBA bodo 20. oktobra otvorila tri srečanja. Aktualni prvaki New York Knicks se bodo pred domačo publiko udarili s Philadelphio 76ers, za katero bo najverjetneje debitiral zvezdniški LeBron James. V Detroitu si bodo nasproti stali domači Pistonsi in gostujoči Boston Celtics. Za derbi večera pa bodo poskrbeli košarkarji Oklahome City Thunder in San Antonio Spursov. Slovenske košarkarske navdušence seveda najbolj zanima, kdaj bo prvič na parket stopil Luka Dončić. Ljubljančan bo s soigralci 22. oktobra na domačem parketu pozdravil Golden State Warriorse. Dončić proti Stephu Curryju za jezerniško uverturo v novo sezono, sliši se izjemno obetavno.

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Poleg uvodnih srečanj so organizatorji obelodanili tudi tekme, ki se bodo odvile na božični dan. Košarkarski derbiji na najbolj priljubljen praznik so že dolgo časa športna tradicija onkraj luže, ki vsako leto zvabi največ pozornosti navijačev. Letos si bodo lahko košarkarski navdušenci 25. decembra ogledali marsikatero atraktivno tekmo. V oči najbolj bode obračun Los Angeles Lakers proti Philadelphii 76ers. Povratek zimzelenega Jamesa v mesto, kjer je preživel zadnjih osem let svoje bogate kariere. Pravi božični spektakel, ki bo bržkone znova poskrbel za obilo zanimive košarkarske akcije.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP