Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Božični spektakel: Dončić bo v mestu angelov pričakal LeBrona

Los Angeles, 11. 08. 2026 15.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in LeBron James

Najelitnejše košarkarsko klubsko tekmovanje na svetu se bo na parkete in male zaslone vrnilo 20. oktobra. Poleg uvodnih tekem so navijači nestrpno pričakovali tudi naznanitev božičnih srečanj, ki so med najbolj gledanimi onkraj Atlantika. 25. decembra se bodo v mestu angelov Los Angeles Lakersi Luke Dončića udarili s Philadelphio 76ers LeBrona Jamesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novo sezono lige NBA bodo 20. oktobra otvorila tri srečanja. Aktualni prvaki New York Knicks se bodo pred domačo publiko udarili s Philadelphio 76ers, za katero bo najverjetneje debitiral zvezdniški LeBron James. V Detroitu si bodo nasproti stali domači Pistonsi in gostujoči Boston Celtics. Za derbi večera pa bodo poskrbeli košarkarji Oklahome City Thunder in San Antonio Spursov. Slovenske košarkarske navdušence seveda najbolj zanima, kdaj bo prvič na parket stopil Luka Dončić. Ljubljančan bo s soigralci 22. oktobra na domačem parketu pozdravil Golden State Warriorse. Dončić proti Stephu Curryju za jezerniško uverturo v novo sezono, sliši se izjemno obetavno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg uvodnih srečanj so organizatorji obelodanili tudi tekme, ki se bodo odvile na božični dan. Košarkarski derbiji na najbolj priljubljen praznik so že dolgo časa športna tradicija onkraj luže, ki vsako leto zvabi največ pozornosti navijačev. Letos si bodo lahko košarkarski navdušenci 25. decembra ogledali marsikatero atraktivno tekmo. V oči najbolj bode obračun Los Angeles Lakers proti Philadelphii 76ers. Povratek zimzelenega Jamesa v mesto, kjer je preživel zadnjih osem let svoje bogate kariere. Pravi božični spektakel, ki bo bržkone znova poskrbel za obilo zanimive košarkarske akcije.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

Poleg tega si bodo na božični dan nasproti stali še: San Antonio Spurs in New York Knicks, Miami Heat in Boston Celtics ter Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves. Preostanek tekmovalnega koledarja bodo vodilni možje lige še oznanili. Prvič po osmih letih pa v uvodnem večeru na delu ne bodo 17-kratni prvaki iz Los Angelesa.

liga nba la lakers philadelphia 76ers lebron james luka dončić
24ur.com Navijači iz Ljubljane odleteli proti Los Angelesu
24ur.com Dončiću in druščini se že na uvodni tekmi sezone obeta zvezdniški spopad
24ur.com Lakersi v Dončiću vidijo superzvezdnika, ki bo vrsto let obraz franšize
24ur.com Znana v celoti moška zasedba gostiteljev naslednje Met gale
24ur.com Dallas Mavericksi z Dončićem jeseni na ekshibicijo v Madrid
24ur.com Dončićev prvenec ob igrišču spremljali številni zvezdniki
24ur.com Že v uvodu v sezono zahtevno delo za Dončića in druščino
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
Šah je šola za življenje: 7 pomembnih veščin, ki jih otroci razvijajo skozi igro
zadovoljna
Portal
Nihče ni pričakoval takšne preobrazbe: v cvetličnih bikinkah je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka presenečenje, rake prevzemajo močna čustva
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Viralni natikači osvajajo Slovenke: nosijo jih ženske vseh generacij
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
Kraljica ulične mode navdušila v beli poletni obleki
vizita
Portal
Kateri kruh je najbolj zdrav? Ne nasedajte zvijačam
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Če menite, da težave z jetri povzroča mastna hrana, se motite: glavni krivec za maščobo in slab holesterol
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največjo škodo si delate s tem, ko ne namenjate pozornosti prebavi
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
cekin
Portal
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Suša bi lahko kmalu udarila po denarnicah Slovencev: najprej dražja zelenjava in sadje, nato še kruh?
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Po prijavi v mobilno banko ga je pričakal šok: na računu je zagledal več kot 50 milijonov evrov minusa
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
Prijateljstvo v službi vam lahko pomaga do uspeha, a obstaja past, ki jo mnogi spregledajo
moskisvet
Portal
Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Vsi gledajo njo: lepotica, ki je osvojila srce dirkača F1
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa
dominvrt
Portal
Če želite prihodnje leto bujne hortenzije, tega opravila nikar ne preskočite
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Je paradižnik poln takšnih madežev? Krive so lahko te nadležne stenice
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Prstni odtisi na hladilniku in pečici? Ta trik jih odstrani brez drgnjenja
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
Ta zvok iz klimatske naprave pogosto napoveduje drago popravilo
okusno
Portal
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Natalija Verboten razkrila recept za priljubljeno dalmatinsko jed, sledilci pa so takoj opazili dve stvari
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Za vroče dni: 5 hitrih kosil, ki jih boste pripravljali znova in znova
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
voyo
Portal
Svingerski safari
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Mamin dan
Mamin dan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897