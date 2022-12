Božično darilo za Dirka Nowitzkega

10. aprila 2019 je Dirk Nowitzki odigral svojo zadnjo tekmo v ligi NBA, potem ko je v dresu Dallas Mavericksov preživel celotno kariero v najmočnejši ligi NBA, rekordnih 21 sezon. Vse od takrat se vrstijo pohvale in priznanja za legendarnega Nemca.

Začelo se je kmalu po upokojitvi, ko so v Dallasu po največjem, ki je kadar koli igral košarko v mestu, poimenovali ulico. Januarja letos so nato Mavericksi na čustveni ceremoniji, ki ji je prisostvoval tudi Luka Dončić, upokojili njegov dres s številko 41. "Noč, ki je nikoli ne bom pozabil. Spremljati to iz prve vrste je bilo nekaj posebnega," je dejal slovenski zvezdnik, naslednik izjemnega Nowitzkega v Dallasovi franšizi.