Branilci naslova boljši od New Yorka, 32 točk Tatuma

Lanski najkoristnejši igralec rednega dela NBA Shai Gilgeous-Alexander je slabo začel dvoboj, v zadnjih petih minutah pa je bil mož odločitve, ko je dosegel deset od svojih 30 točk. Iz igre je zadel osem od 18 metov ter 13 od 16 s črte prostih metov. Z 22 oziroma s 16 točkami sta prvega moža vse bolj zdrave in popolne Oklahome dopolnila Jalen Williams in Chet Holmgren. Pri New Yorku so po 15 točk prispevali Mikal Bridges, Josh Hart in Karl-Anthony Towns (18 skokov). Oklahoma je po zmagi še korak bližje najboljšemu izkupičku v rednem delu lige in zahodni konferenci. Z 59 zmagami in 16 porazi je še naprej pred San Antoniom (56-18).

Na tretjem mestu zahoda ostajajo Los Angeles Lakers (48-26) s slovenskim asom Luko Dončićem. Po številu zmag so se z jezerniki ponoči izenačili Denver Nuggets, a imajo ti dva poraza več. Denver je doma prepričljivo ugnal oslabljeni Golden State s 116:93, Nikola Jokić pa je ob tem dosegel 25 točk, 15 skokov in osem asistenc. Za Golden State sta Brandin Podziemski in Kristaps Porzingis dosegla po 23 točk. Tri zmage manj imata na zahodu Minnesota in Houston (oba 45-29). Od obeh zasedb so bile dejavne rakete iz Houstona, ki so v gosteh zanesljivo opravile s pelikani iz New Orleansa (134:102). Alperen Sengün je ob zmagi zbral 36 točk, 13 skokov in sedem asistenc.

Jezernikom in Dončiću se trenutno v končnici obeta dvoboj bodisi proti Houstonu bodisi Minnesoti, vse pa bo jasno v zadnjih obračunih rednega dela. Na naslednji tekmi pa slovenskega asa ne bo, saj bo moral dvoboj proti Washingtonu, ki bo v noči na torek, izpustiti zaradi 16. tehnične napake. Na ostalih tekmah so košarkarji Bostona ugnali Charlotte s 114:99. Ob gostujočem slavju je manjkal Jalen Brown, Jayson Tatum pa je dosegel 32 točk, 28 jih je dodal Payton Pritchard. Boston je dosegel 50. zmago v sezoni, kar je ob 24 porazih dovolj za drugo mesto na vzhodu. Prvi je Detroit (54-20), tretji pa je ostal New York (48-27).

Malce za trojico je na petem mestu Toronto (42-32), ki je ponoči z 52 točkami razlike ugnal Orlando (39-35). Končni izid je bil 139:87. Do pete zaporedne zmage so prišli LA Clippers, ki so v gosteh s 127:113 ugnali Milwaukee Bucks. Indiana je bila s 135:118 boljša od Miamija, Brooklyn je s 116:99 ugnal Sacramento, Portland pa je visoko slavil proti Washingtonu s 123:88. Liga NBA, izidi:

Milwaukee Bucks - LA Clippers 113:127 Indiana Pacers - Miami Heat 135:118 Brooklyn Nets - Sacramento Kings 116:99 Charlotte Hornets - Boston Celtics 99:114 Toronto Raptors - Orlando Magic 139:87 Portland Trail Blazers - Washington Wizards 123:88 New Orleans Pelicans - Houston Rockets 102:134 Oklahoma City Thunder - New York Knicks 111:100 Denver Nuggets - Golden State Warriors 116:93