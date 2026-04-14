Branilci naslova delujejo nedotakljivo, do kam lahko sežejo Lakersi?

Če zgoraj omenjeni dvojec iz vrst jezernikov ne bi utrpel poškodb v najbolj kritičnem delu sezone, bi bili 17-kratni prvaki lige NBA v obračunu s Houston Rocketsi postavljeni v vlogo favorita. Tako pa je bolj ali manj jasno, da so rakete pred nedeljsko uvodno tekmo prvega kroga končnice v zahodni konferenci v (izraziti) prednosti. "Bodite prepričani, da bomo pripravljeni na dvoboj z Rocketsi. Ne glede na to, v kakšni zasedbi bomo stopili na parket. Dejstvo pa je, da nas čaka zelo zelo zahtevna serija," je po zadnji tekmi rednega dela tekmovanja in osvojitvi četrtega mesta dejal trener Lakersov JJ Redick. Ta je na zadnjih tekmah skušal karseda "razširiti" igralski kader z več ponujene priložnosti za igro igralcem, ki so bili med sezono bolj kot ne v ozadju. Pa bo to dovolj za Houston z izjemnim veteranom Kevinom Durantom in turškim zvezdnikom Alperenom Šengunom na čelu? Odgovor na to vprašanje bosta bržkone podali že prvi tekmi v Crypto.com Areni.

Luka Dončić bo po zadnjih informacijah iz Združenih držav Amerike najverjetneje izpustil celotno serijo uvodnega kroga končnice proti Houstonu. FOTO: AP

Oklahoma lahko postane nova (košarkarska) dinastija

Aktualni prvaki iz Oklahome so tudi v letošnji sezoni redni del tekmovanja končali kot najboljše moštvo v ligi. In to tretjič zapored, kar je pred tem uspelo le legendarnim zasedbam Los Angeles Lakersov in Boston Celticsov iz 80. let minulega stoletja ter Chicago Bullsov iz desetletja pozneje. V dobrih dveh desetletjih 21. stoletja je podoben podvig uspel vnovič Lakersom iz konca prvega desetletja omenjenega obdobja in Golden Statu desetletje pozneje, ko se je ta ovenčal kar s štirimi naslovi prvaka pod vodstvom legendarnega Steva Kerra s trenerske klopi in Stephena "Stepha" Curryja v vlogi glavnega kreatorja. Toda preden bi Oklahomo razglasili za novo košarkarsko dinastijo, bi moral eden glavnih pretendentov za naziv najkoristnejšega igralca sezone 2025/26 Shai Gilgeous-Alexander s soigralci osvojiti vsaj še en naslov prvaka. Glede na širino igralskega kadra, s katero že lep čas razpolaga mladi strokovnjak Mark Daigneault, je scenarij ponovitve zaključka lanske sezone realno uresničljiv. Ob Gilgeous-Alexandru so tudi ostali glavni nosilci Oklahomine igre v pravem trenutku ujeli šampionsko formo; tu mislimo predvsem na centrski tandem Chet Holmgren - Isaiah Hartenstein, nadalje na Casona Wallaca, Alexa Carusa, Isaiaha Joa, Luguentza Dorta, Jaylina Williamsa ...

Shai Gilgeous-Alexander je tudi v letošnji sezoni eden od glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca v ligi NBA. FOTO: Profimedia

Peklenski zahod: Wembanyama, Jokić, Edwards ...

Ne glede na vlogo izrazitega favorita obstaja tudi ena oteževalna okoliščina za prvake, in sicer da se OKC nahaja v precej zahtevnejši zahodni konferenci. Na poti do ponovitve uspeha iz lanske sezone bodo imeli opravka med drugim s San Antoniom z Victorjem Wembanyamo, Stephonom Castlom in drugimi iz mlade in nadarjene zasedbe. Ostroge so predvsem v drugi polovici rednega dela delovali kot dobro naoljen stroj, ki je zmožen že v letošnji sezoni poseči po vrhunskem rezultatu. Njihova glavna pomankljivost v tem trenutku je brez dvoma pomanjkanje izkušenj z igranjem v končnici. Te pa ne primanjkujejo Denverju, ki ima s trikratnim MVP-jem Nikolo Jokićem, Jamalom Murrayjem in Aaronom Gordonom zelo izkušeno hrbtenico moštva, ki se bo v prvem krogu končnice pomeril z druščino iz Minnesote na čelu z Anthonyjem Edwardsom. Lani so volkovi v uvodnem krogu "play-offa" zlahka opravili z Dončićevimi Lakersi, letos pa so cilji nedvomno višji, ki segajo vsaj do konferenčnega finala.

Victor Wembanyama je gonila sila prerojenega San Antonia. FOTO: Profimedia

Lahko Pistonsi ponovijo sanjski redni del sezone?

Na vzhodu so stvari veliko bolj jasne kot na zahodu. Detroit Pistons so si v boju z Bostonom priigrali najvišjo pozicijo pred začetkom končnice. Kljub nekajtedenski odsotnosti njihovega prvega zvezdnika Cada Cunninghama, ki se je v vmesnem času že vrnil v pogon, so uspeli ohraniti zmagovalno miselnost. Vprašanje pa je, ali so se zmožni že v letošnji sezoni podati v lov za naslov prvaka. Zelo nevaren bo kot že nekaj sezon poprej Boston, prvak iz leta 2024, ki je v sezono vstopil brez svojega prvega zvezdnika, huje poškodovanega organizatorja igre Jaysona Tatuma. To bi morala biti "prehodna" sezona za Celticse, a je Joe Mazzulla vnovič potrdil svoje mojstrstvo v vodenju moštva. Izkušeni branilec Jaylen Brown je redni del tekmovanja odigral na ravni MVP-ja, medtem pa se je vrnil tudi Tatum in na nekaterih tekmah spomnil na svoje dobre stare čase.

Cade Cunningham je saniral poškodbo in bo v končnici s "svojimi" Pistonsi naskakoval konferenčni finale na vzhodu. FOTO: Profimedia

O boju za naslov prvaka sanjajo tudi v New Yorku. Natančneje, od daljnjega leta 1973, ko so nazadnje pokorili vso konkurenco. Številni navijači kratkohlačnikov znova upajo, da bi lahko bila letošnja sezona tista sanjska, ko bi se kocke zložile po njihovem okusu. S prihodom Jalena Brunsona so pridobili vsi - v prvi vrsti Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart in preostala družba iz velikega jabolka. Omenjeni so največji aduti stratega Mika Browna, od katerega se pričakuje, da bo Knickse po sušnih 27 letih vrnil v veliki finale.

Po "kvalifikacijah" se bo poslovil eden od (super)zvezdnikov

A še preden zakorakamo v težko pričakovani del sezone, nas od torka do petka čaka "play-in", ki bo določil še štiri potnike - po dva v vsaki konferenci - v "play-off".

Kawhi Leonard (desno) bo v dvoboju s Stephom Curryjem (Golden State Warriors) določil potnika v končnico. Tako bo eden od omenjenih superzvezdnikov ostal brez boja za nov šampionski prstan. FOTO: AP

Mnogi komaj čakajo na dvoboj med Kawhijem Leonardom (Los Angeles Clippers) in Stephom Curryjem (Golden State Warriors). Dvakratni prvak s Spursi in Toronto Raptorsi Leonard bo storil vse, da vskoči na zadnji vlak končnice, podobno pa razmišljajo tudi v Miamiju in Charlottu na vzhodu ter v Phoenixu in Portlandu na zahodu. Tudi Philadelphia 76ers ni za odpis, čeprav je ravno ob zaključku rednega dela njihov prvi zvezdnik Joel Embiid končal na operacijski mizi zaradi vnetega slepiča.