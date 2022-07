Branilci naslova prevelik zalogaj za mlade Slovence

Po krstni zmagi nad Malijem v uvodnem kolu svetovnega prvenstva za fante do 17 let v španski Malagi so morali mladi slovenski košarkarji drugi dan turnirja priznati premoč Američanov. Branilci naslova so bili boljši z 88:55. Slovence za konec skupinskega dela v torek čaka še Libanon. Na lestvici skupine C vodijo Združene države Amerike, ki so zbrale dve zmagi, Slovenija in Mali imata po eno, Libanon pa je še brez zmage.

icon-expand Jan Vide FOTO: Fiba Po odigranih tekmah skupinskega dela se vsa moštva pomerijo v osmini finala. Križata se skupini A in B (A1:B4, A2:B3, A3:B2, A4:B1) ter C in D (C1:D4, C2:D3, C3:D2, C4:C1). Zmagovalci tekem osmine finala se uvrstijo v četrtfinale in nadaljujejo z boji za medalje, poraženci pa igrajo tekme za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Izid, 2. krog

Slovenija – ZDA 55:88 (12:20, 12:20, 15:26, 16:22)

Strelci za Slovenijo: Dizdarević 2, Popovič 5, Šmitran 3, Vrabec, Pirš 3, Ličan 10, Rener, Urbanija 10, Tratar 2, Regoršek, Vide 20 (6 skokov in 6 podaj).