Branilci naslova v NBA ugnali mestne tekmece

Za božič bosta prvič v rednem delu zaigrala tudi Goran Dragić inVlatko Čančar. Slednji bo z Denver Nuggets gostil LA Clippers, Miami Heat pa bo gostoval pri New Orleans Pelicans. V pripravljalnem delu bodo v noči na nedeljo Luka Dončić in soigralci gostovali pri Milwaukee Bucks. Goran Dragić bo z Miamijem prvo tekmo igral 14. decembra, ko bo njegovo moštvo gostilo New Orleans Pelicans. V Los Angelesu pa je uvod v novo tekmovalno obdobje dobila ekipa Lakers, ki je v prejšnji sezoni v velikem finalu ugnala Miami. Zaradi kratkega premora je trener Lakers Frank Vogel dal dodaten premor kopici igralcev.

Tako med drugimi niso igrali prvi zvezdnik ligeLeBron James, Anthony Davisin Španec Marc Gasol. Talen Horton-Tucker je bil z 19 točkami prvi strelec zmagovalcev, eno točko manj je prispeval Kyel Kuzma, pri Clippers je dvemestno število točk zmogel le Paul George (10).