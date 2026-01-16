Naslovnica
Košarka

Brata Wagner pred očmi rojakov slavila zmago Orlanda

Berlin, 16. 01. 2026 09.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Franz Wagner

Košarkarji Orlando Magic so zmagali na prvi tekmi rednega dela sezone lige NBA v Nemčiji in s 118:111 premagali Memphis Grizzlies. Franz (24) in Moritz Wagner (28), brata iz nemške prestolnice, sta čustveno doživela tekmo v razprodani dvorani blizu berlinske postaje Ostbahnhof, v kateri se je zbralo 14.000 navijačev.

Franz Wagner se je po večtedenskem premoru zaradi poškodbe gležnja vrnil v Berlin. Njegov starejši brat Moritz Wagner je odigral svojo drugo tekmo, odkar si je pred več letom dni strgal sprednjo križno vez.

Orlando, ki se je pred domačim občinstvom boril za mesto v končnici, je v začetku druge četrtine zaostal za 20 točk. Izjemen preobrat mu je na koncu zagotovil zmago. Najboljša strelca tekme sta bila Paolo Banchero za Magic s 26 točkami in Jaren Jackson ml. za grizlije s 30 točkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vstopnice za tekmo v Berlinu so kupili navijači iz 62 držav, je povedal komisar lige NBA Adam Silver. Memphis in Orlando se bosta ponovno pomerila v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času v Londonu. Detroit Pistons so po preobratu - v prvem polčasu so zaostajali že za 16 točk - potrdili prvo mesto v vzhodni konferenci z zmago s 108:105 nad oslabljenimi Phoenix Suns. To je bila za bate še četrta zmaga na zadnjih petih tekmah, h kateri je Duncan Robinson prispeval 19 točk, Jalen Duren pa 16 ter 18 skokov.

Zmagala je tudi najboljša ekipa zahoda in lige Oklahoma, ki je na gostovanju v Houstonu za peto zaporedno slavje v prvenstvu premagala rakete s 111:91. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 20 točk, Chet Holmgren 18, Cason Wallace pa je k zmagi s klopi dodal 17 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kevin Durant je bil z 19 točkami prvi strelec domače ekipe, vendar je zgrešil vseh pet poskusov za tri in zadel le 7 od 23 metov na koš.

Liga NBA, izidi:
Orlando Magic - Memphis Grizzlies 118:111

Detroit Pistons - Phoenix Suns 108:105

Miami Heat - Boston Celtics 114:119

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 91:111

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 119:101

Dallas Mavericks - Utah Jazz 144:122

Golden State Warriors - New York Knicks 126:113

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 117:101

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 117:135
(Luka Dončić: 39 točk, 3 skoki, 4 podaje za LA).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
