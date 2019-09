Brazilci proti Črni gori za dobro izhodišče v 'skupini smrti'

Košarkarji Črne gore si bodo letošnje SP v košarki želeli čim hitreje pozabiti. Na Kitajsko so prišli z visokimi pričakovanji, a se bodo po blamaži v prvem krogu proti Grčiji in nepričakovanem porazu proti Novi Zelandiji morali zadovoljiti z uvrstitvijo od 17. do 32. mesta. V povsem nasprotnem položaju so se pred današnjim obračunom znašli Brazilci, ki se bodo želeli v drugi skupinski del preseliti s polnim izkupičkom.

Črna gora je ob Nemčiji eno največjih razočaranj letošnjega svetovnega prvenstva. Ekipa, ki ji poveljuje center Orlando Magica Nikola Vučević, je v prvem krogu s 85:60 izgubila z Grčijo, premočni pa so bili tudi košarkarji Nove Zelandije, ki so na krilih Coreyja Websterja, ta je dosegel 25 točk, petnajstič zmagali na svetovnih prvenstvih. Črnogorskim košarkarjem nikakor ni stekel met za tri, njihov odstotek meta izza "črte 7,24", ki znaša skromnih 26,3 %, pa je celo najslabši na letošnjem tekmovanju. Edina svetla točka SP je za sokole Bojan Dubljević, ki je s 13 točkami in 12 skoki proti Novi Zelandiji postal prvi črnogorski košarkar, ki se lahko pohvali z dvojnim dvojčkom na SP. Anderson Varejao je pri svojih 36 letih še vedno prvo ime svoje reprezentance. FOTO: Twitter Brazilija pa po dveh zmagah, ki ju je vpisala na prvih dveh tekmah, velja za eno lepših presenečenj. Južnoameriška ekipa, kjer največje breme še vedno sloni na plečih veteranov, je namreč že uvrščena v drugi skupinski del, kjer se bo, če ne bo kakšnega presenečenja, pomerila z ZDA in Turčijo, zato bi dve točki proti današnjemu nasprotniku prišle zelo prav. A vprašanje je, koliko minut bo Aleksandar Petrović namenil svojim udarnim adutom, saj prav vsi najboljši košarkarji selecaa (Leandro Barbosa, Anderson Varejao, Alex Garcia in Marquinhos Sousa) štejejo 35 let ali več. SP v košarki (M): Brazilija – Črna gora tekma lestvica rezultati