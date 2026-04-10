'Brez Dončića in Reavesa smo brez možnosti v končnici'

Zmaga nad sedemkratnimi prvaki lige NBA je prišla v pravem trenutku. Čeprav Lakersi dve tekmi pred koncem rednega dela sezone za želenim tretjim mestom v zahodni konferenci zaostajajo "le" za zmago za trenutno tretjeuvrščenim Denverjem, je glede na spored preostalih obračunov bolj ali manj jasno, da bodo Luka Dončić in druščina ostali na četrtem mestu.

To pa pomeni, da v primeru uspešno opravljenega dela v prvem krogu končnice, v katerem se bodo varovanci JJ Redicka najverjetneje pomerili z zasedbo Houston Rockets, že v drugem krogu Lakerse čaka obračun z branilcem naslova Oklahomo. "Ne glede na trenutno zdravstveno stanje v moštvu nismo želeli zadnjih tekem rednega dela odigrati brez izstreljenega naboja. Vemo, kaj za našo igro in vzdušje v moštvu pomenita Luka Dončić in Austin Reaves, a tudi brez njiju preprosto moramo najti način, da pridemo do še kakšne zmage," je po uspehu v Chase Centru dejal najboljši posameznik tekme v San Franciscu LeBron James.