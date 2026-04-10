'Brez Dončića in Reavesa smo brez možnosti v končnici'

Zmaga nad sedemkratnimi prvaki lige NBA je prišla v pravem trenutku. Čeprav Lakersi dve tekmi pred koncem rednega dela sezone za želenim tretjim mestom v zahodni konferenci zaostajajo "le" za zmago za trenutno tretjeuvrščenim Denverjem, je glede na spored preostalih obračunov bolj ali manj jasno, da bodo Luka Dončić in druščina ostali na četrtem mestu.
To pa pomeni, da v primeru uspešno opravljenega dela v prvem krogu končnice, v katerem se bodo varovanci JJ Redicka najverjetneje pomerili z zasedbo Houston Rockets, že v drugem krogu Lakerse čaka obračun z branilcem naslova Oklahomo. "Ne glede na trenutno zdravstveno stanje v moštvu nismo želeli zadnjih tekem rednega dela odigrati brez izstreljenega naboja. Vemo, kaj za našo igro in vzdušje v moštvu pomenita Luka Dončić in Austin Reaves, a tudi brez njiju preprosto moramo najti način, da pridemo do še kakšne zmage," je po uspehu v Chase Centru dejal najboljši posameznik tekme v San Franciscu LeBron James.
James je šel v izjavah o pomembnosti Dončića in Reavesa za moštvo 17-kratnih prvakov lige NBA še korak dlje in priznal, da bodo brez njiju jezerniki brez pravih možnosti za vidnejši rezultat v končnici.
"Borimo se, kolikor se lahko v danem trenutku. Dokazali smo kljub vsemu, da smo dobro moštvo. težav v tem trenutku ni malo, a storili bomo vse, da v zadnjem delu sezone čim dražje prodamo svojo kožo. Moramo pa pogledati resnici v oči, da bomo brez Luke in Austina praktično brez pravih možnosti v play-offu," je brez dlake na jeziku dodal 41-letni LeBron James, ki se je ustavil pri 26 točkah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.