'Brez Dragića se Miamiju slabo piše'

Zmago Los Angeles Lakersov na prvi tekmi velikega finala lige NBA sta zasenčili poškodbi dveh ključnih igralcev Miamija, Bama Adebaya in Gorana Dragića. Slovenski košarkar si je poškodoval stopalo, po zadnjih informacijah ameriških novinarjev lahko obremeni nogo, a ni še povsem jasno, ali bo lahko pomagal Vročici na drugi tekmi.

Goran Dragić je zaradi poškodbe noge imel majhno minutažo, le slabih 15 minut, do odhoda z igrišča je dosegel šest točk, skok ter tri podaje, nato se ni več vrnil v igro. Ljubljančan si je pri prodoru poškodoval stopalo in težko je napovedati, kako se bo vse skupaj razpletlo. Glede na njegov karakter ni dvoma, da bo za vsako ceno želel nastopiti na drugi tekmi finala, če se bo le sposoben normalno gibati, saj ga Miami nujno potrebuje. Lakersi vodijo z 1:0 v zmagah, naslednja tekma bo prav kmalu, v noči s petka na soboto. Dragić po poročanju ameriških novinarjev lahko obremeni nogo, več bodo pokazali zdravniški pregledi. Jeff Stotts, strokovnjak za tovrstne poškodbe, je za Sporting News dejal: "Mogoče je igrati s tovrstno poškodbo, ki je običajno zelo boleča in omejuje igralca. Lahko si pomaga s primerno pripravljeno obutvijo, vendar to ni zdravilo. Čas je najboljše zdravilo, še posebej, ker ne vemo, kako huda je poškodba. Gorana čakajo testiranja v naslednjih 24 urah, vendar kaže, da je to za Miami hud udarec."

Center Bam Adebayo si je poškodoval ramo, tako da ima trener Erik Spoelstra veliko skrbi, kako bo v nadaljevanju finalne serije. "Dragić je eden najbolj trdoživih košarkarjev, a težko ocenim, kako resna je poškodba. Tudi Adebaya čaka pregled, potem pa bomo videli," je dejal trener. Najboljši strelec Miamija je bil Jimmy Butler s 23 točkami, pa čeprav je tudi on imel težave zaradi zvina gležnja, pri Los Angelesu pa sta jih Anthony Davis in LeBron James dosegla 34 oziroma 25. Tudi eden od ameriških novinarjev je po tekmi zapisal, "da se brez Gorana Dragiću Miamiju slabo piše", saj so bili Lakersi na prvi tekmi boljši tekmec, a pri Miamiju se zavedajo, da imajo še veliko rezerv.

Dragić je iz dvorane odšel brez uporabe zaščitnega "škornja", kar je dobra novica, vendar pa je glede vrste poškodbe nujen počitek, kar pa je težko, saj si tekme sledijo ena za drugo. Butler je po tekmi dejal, da se je Dragić hotel vrniti na parket, a je padla odločitev, da najprej ocenijo stopnjo poškodbe, da ne bi prišlo še do kaj hujšega, saj tako vseeno ostaja upanje, da bo lahko igral. Butler je potrdil, da ima boleč gleženj, a bo zanesljivo igral na naslednji tekmi, o soigralcu pa je dejal:"Mi smo tukaj z njim. Vem, kako hoče zmagati igrati in se boriti v tej "vojni" z nami, vendar mora storiti, kar je treba, da poskrbi zase. Potrebovali bi ga, on to ve. Še vedno želimo zmagati, Goran je velik del naše ekipe, še bolj se moramo boriti, moramo naprej z Goranom ali brez njega."