Brez Jamesa jezerniki lahek plen Philadelphie

Košarkarji zasedbe Philadelphia 76ers so na krilih 26 točk Joela Embiida v severnoameriški Ligi NBA pod domačima obročema brez težav premagali moštvo Los Angeles Lakers s 105:87. Jezerniki so pogrešali superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki ni igral zaradi bolečin v levem kolenu.

Embiidov impresiven niz štirih zaporednih tekem z najmanj 35 točkami in desetimi skoki se je končal. Toda tudi njegov razmeroma miren večer je bil dovolj za upehane jezernike. Joel Embiid je v statistiko vpisal tudi devet skokov, sedem podaj in dva blokirana meta. Sixers so imeli prevladalo v metu z razdalje, ko so nasuli 13 trojk, njihov tekmec zgolj šest. Embiid je na vsaki od zadnjih 16 tekmah zapovrstjo dosegel vsaj 25 točk, kar je drugi najdaljši niz v zgodovini 76ers po nizu 27 tekem Allena Iversona leta 2001. Anthony Davis je ob odsotnosti Jamesa, štirikratnega najkoristnejšega igralca Lige NBA, trenutno drugega najboljšega strelca lige z doseženimi 29,1 točke na tekmo, skušal storiti vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi izboljšal učinkovitost ekipe iz mesta angelov. Davis, ki je odigral svojo drugo tekmo, odkar jih je 17 izpustil zaradi zvina kolena, je dosegel 31 točk in zbral 12 skokov. Vendar je imel malo podpore. Russell Westbrook je dodal 20 točk, a preostali trije člani začetne peterke jezernikov so jih skupaj zbrali zgolj 15.

Prestrašil se je tudi Davis, ki si je v prvem polčasu poškodoval desno zapestje. "Anthony je odigral 'hudo' tekmo na obeh straneh igrišča," je dejal trener Lakersov Frank Vogel: "Lepo je bilo videti, da je ujel ritem. Naredil je nekaj odličnih iger 'na' Embiidu." Pri Philadelphii, ki v razvrstitvi vzhodne konference zaseda peto mesto z razmerjem 29 zmag in 19 porazov, sta manjkala poškodovana Seth Curry in Shake Milton. LA Lakers so na devetem mestu zahoda (24-25). Je pa obračun minil tudi v znamenju provokacij navijačev Philadelphie, ki so se spravili nad gostujočega igralca Carmela Anthonyja ter ga zbadali. Anthony je nadlegovanje označil za "nesprejemljivo". Eden naj bi ga imenoval z angleško besedo za fanta "boy", oznaka, s katero so označevali temnopolte, saj je bila oznaka gospod rezervirana za belce. Zaradi incidentov so med tekmo posredovali sodniki in igralci obeh ekip.

Igra je bila prekinjena za nekaj minut, medtem ko so posredovali varnostniki, sodniki pa so Anthonyja odpeljali stran od incidenta. Domači center Embiid se je v tem sporu postavil na stran Anthonyja. Druga najboljša ekipa zahoda Golden State Warriors je vpisala svojo še 35. zmago v sezoni (13 porazov). Več so jih v ligi NBA zbrali zgolj člani ekipe Phoenix Suns, in sicer 38. Bojevniki so šesto ekipo vzhodne konference Minnesota Timberwolves (24-23) odpravili s 124:115. Stephen Curry je dosegel 29 točk za zmago Golden Stata. Klay Thompson je dodal 23 točk, Andrew Wiggins, ki se je presenetljivo uvrstil v začetno peterko tekme zvezd All-Star, pa je proti svoji nekdanji ekipi prispeval 19 točk.

Curry, najboljši strelec lige za tri točke, je v prvem polčasu dosegel le osem točk, a se je ogrel in končal s šestimi trojkami v desetih poskusih. Thompson je dosegel pet trojk, Warriors pa so zdržali pritisk, ki ga je z dvojnim dvojčkom ustvaril Karl-Anthony Towns z 31 točkami in 12 skoki. Bojevniki so zbrali kar 21 trojk, Minnesota deset.

