Brez Jokića in Micića, a Srbi na svetovno vseeno ne bodo klicali tujcev

Kljub temu pa Svetislav Pešić zavrača pozive, da vpokliče naturaliziranega košarkarja, kar je taktika večine evropskih reprezentanc. "V minulih dneh so me klicali prijatelji in me spraševali ali bom vpoklical tujca. Za zdaj tujcev ne bom vpoklical in verjetno v reprezentanci ne bo tujcev dokler sem jaz selektor. Nikoli ne reci nikoli. Ne zato ker bi bil proti tujcem, ravno nasprotno, saj se bo to nekega dne zgodilo. Košarka je globalen šport in mi živimo v globalnem svetu," je na to temo dejal Pešić. Na svetovnem prvenstvu bo kapetan srbske reprezentance igralec Atlanta Hawks Bogdan Bogdanović. V slovensko reprezentanco je selektor Aleksander Sekulić povabil kar dva naturalizirana košarkarja. Mike Tobey in Jordan Morgan se bosta med pripravami na svetovno prvenstvo borila za edino mesto rezervirano za naturaliziranega igralca.