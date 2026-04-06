Brez Luke in Austina ni šlo, Cooper Flagg z izjemno predstavo premagal Lakerse

Lakersi se ob odsotnosti zvezdnikov Luke Dončića in Austina Reavesa borijo za tretje mesto v zahodni konferenci in čim boljše izhodišče v končnici. Zmaga proti v tej sezoni enemu najslabših moštev v ligi bi jim prišla še kako prav, a v Dallasu je bilo že po prvi četrtini jasno, da jih na zadnjih tekmah sezone čaka izjemno težko delo.

Flagg je že v prvi četrtini vpisal 19 točk in poskrbel za vodstvo desetih točk svojega moštva. Ob polčasu je imel 26 točk na svojem računu, zadnjo četrtino pa je začel s 36 točkami na svojem računu. Na koncu se je ob učinkovitem metu iz igre (14/27 iz igre) ustavil pri 45 točkah. Postal je prvi novinec po Allanu Iversonu v sezoni 1995/96, ki je na dveh zaporednih tekmah vpisal vsaj 40 točk. Na prejšnji tekmi je namreč postal edini novinec v zgodovini, ki je na tekmi vpisal vsaj 50 točk, saj je proti Orlandu nehal šteti pri 51 točkah.

Pri Dallasu je zimzeleni LeBron James še enkrat znova dokazal, da so leta zgolj številke. Zadel je 12 od 22 metov iz igre in vpisal 30 točk, 9 skokov in 15 asistenc. Luko Dončića je v prvi peterki zamenjal Luke Kennard, ki je prvič v karieri vpisal trojni dvojček s 15 točkami, 16 skoki in 11 asistencami. Lakersi so po porazu s 50 zmagami in 28 porazi izenačeni z Denverjem, za zadaj pa še ostajajo na tretjem mestu, saj so bili v tej sezoni boljši v medsebojnih dvobojih.