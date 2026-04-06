Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Brez Luke in Austina ni šlo, Cooper Flagg z izjemno predstavo premagal Lakerse

Los Angeles, 06. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
LeBron James in Cooper Flagg

Luka Dončić in Austin Reaves sta redni del sezone v dresu Los Angeles Lakers zaradi poškodb že končala. V njuni odsotnosti je vajeti igre pri Jezernikih prevzel 41-letni LeBron James, ki je proti Dallas Mavericks vpisal 30 točk, 9 skokov in 15 asistenc. A odlična predstava Jamesa ni bila dovolj za zmago, saj je novinec Cooper Flagg s 45 točkami svoje moštvo popeljal do zmage.

Lakersi se ob odsotnosti zvezdnikov Luke Dončića in Austina Reavesa borijo za tretje mesto v zahodni konferenci in čim boljše izhodišče v končnici. Zmaga proti v tej sezoni enemu najslabših moštev v ligi bi jim prišla še kako prav, a v Dallasu je bilo že po prvi četrtini jasno, da jih na zadnjih tekmah sezone čaka izjemno težko delo.

Flagg je že v prvi četrtini vpisal 19 točk in poskrbel za vodstvo desetih točk svojega moštva. Ob polčasu je imel 26 točk na svojem računu, zadnjo četrtino pa je začel s 36 točkami na svojem računu. Na koncu se je ob učinkovitem metu iz igre (14/27 iz igre) ustavil pri 45 točkah. Postal je prvi novinec po Allanu Iversonu v sezoni 1995/96, ki je na dveh zaporednih tekmah vpisal vsaj 40 točk. Na prejšnji tekmi je namreč postal edini novinec v zgodovini, ki je na tekmi vpisal vsaj 50 točk, saj je proti Orlandu nehal šteti pri 51 točkah.

Pri Dallasu je zimzeleni LeBron James še enkrat znova dokazal, da so leta zgolj številke. Zadel je 12 od 22 metov iz igre in vpisal 30 točk, 9 skokov in 15 asistenc. Luko Dončića je v prvi peterki zamenjal Luke Kennard, ki je prvič v karieri vpisal trojni dvojček s 15 točkami, 16 skoki in 11 asistencami. Lakersi so po porazu s 50 zmagami in 28 porazi izenačeni z Denverjem, za zadaj pa še ostajajo na tretjem mestu, saj so bili v tej sezoni boljši v medsebojnih dvobojih. 

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615