Vodstvo košarkarske lige NBA je danes sporočilo, da so bili vsi testi, ki so jih izvedli v zadnjem tednu v "mehurčku" v Orlandu, kjer poteka nadaljevanje sezone, negativni. Izvedli so 342 testov za novi koronavirus. Vodstvo tekmovanja je še dodalo, da bo, če se bo v prihodnje pojavil kakšen pozitiven primer, igralca doletela izolacija, v ekipo se bo lahko vrnil po naslednjem negativnem testu.

