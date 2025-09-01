'Brez premisleka sem se odzval, saj nimaš vsak dan priložnosti igrati z Luko Dončićem'

Slovenija je v prvih štirih dneh evropskega košarkarskega prvenstva v Katovicah odigrala tri tekme, zdaj pa jo teoretično naslednje tri čakajo v enem tednu. Kot pravi selektor Aleksander Sekulić, bodo zdaj pomembno vlogo odigrali člani reprezentance, ki običajno niso v ospredju.

"Počitek in regeneracija igralcev sta ključna na takšnih tekmovanjih. V naši reprezentanci je na tem velik poudarek. Zelo spoštujem in cenim delo obeh fizioterapevtov in kondicijskega trenerja. Prisluhnili bomo njihovim mnenjem, navodilom, hkrati pa se moramo s strokovnim štabom oziroma mojimi pomočniki čim bolje pripraviti na naslednja dva tekmeca," je dejal selektor Aleksander Sekulić.

Luka Dončić na tekmi z Belgijo, ko je v žep pospravil trojni dvojček. FOTO: Profimedia icon-expand

V sproščenem vzdušju je z novinarji delil tudi svoje mnenje o Luki Dončiću, ki je v nedeljo poskrbel za nove zgodovinske mejnike. Postal je šele peti igralec v zgodovini evropskih prvenstev s trojnim dvojčkom – 26 točk, 11 podaj, 10 skokov. "Luka je na tem prvenstvu izjemno pozitiven. Zaveda se, da ima okoli sebe veliko novincev na velikih tekmovanjih, zato jih spodbuja in usmerja tudi, ko delajo napake. Je pravi vodja na igrišču, na klopi ali v slačilnici," je dodal Sekulić.

Besede selektorja je dan prej potrdil tudi Luka Dončić. "Morda kdaj s kom malce izgubim živce, ampak vsakemu želim pomagati. Zmagujemo ali izgubljamo kot ekipa, vedno pa se borimo po najboljših močeh. Mnogi od nas bi lahko ležali na plaži in uživali, a smo tu. Hvala tistim, ki nas podpirate," je dejal slovenski zvezdnik.

Aleksandar Sekulić in Alen Omić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Luka Dončić je v pripravah na EP z novimi soigralci – to je skoraj polovico ekipe – odigral zgolj dve tekmi in pol, zato bosta naslednji tekmi proti Islandiji in Izraelu pomembni tudi za uigravanje. Alen Omić in Leon Stergar sta nato povedala, kaj pomeni igrati z enim od najboljših košarkarjev na svetu. "Ko sem dobil poziv selektorja, sem brez pomisleka rekel da, saj nimaš vsak dan priložnosti igrati z Luko Dončićem," je rekel Omić, Strgar pa je priznal, da ko stopi na parket, želi dati od sebe še kanček več, saj se želi dokazati tako pred kapetanom kot celotno Slovenijo.