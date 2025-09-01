'Brez premisleka sem se odzval, saj nimaš vsak dan priložnosti igrati z Luko Dončićem'

"Počitek in regeneracija igralcev sta ključna na takšnih tekmovanjih. V naši reprezentanci je na tem velik poudarek. Zelo spoštujem in cenim delo obeh fizioterapevtov in kondicijskega trenerja. Prisluhnili bomo njihovim mnenjem, navodilom, hkrati pa se moramo s strokovnim štabom oziroma mojimi pomočniki čim bolje pripraviti na naslednja dva tekmeca," je dejal selektor Aleksander Sekulić.
V sproščenem vzdušju je z novinarji delil tudi svoje mnenje o Luki Dončiću, ki je v nedeljo poskrbel za nove zgodovinske mejnike. Postal je šele peti igralec v zgodovini evropskih prvenstev s trojnim dvojčkom – 26 točk, 11 podaj, 10 skokov. "Luka je na tem prvenstvu izjemno pozitiven. Zaveda se, da ima okoli sebe veliko novincev na velikih tekmovanjih, zato jih spodbuja in usmerja tudi, ko delajo napake. Je pravi vodja na igrišču, na klopi ali v slačilnici," je dodal Sekulić.
Besede selektorja je dan prej potrdil tudi Luka Dončić. "Morda kdaj s kom malce izgubim živce, ampak vsakemu želim pomagati. Zmagujemo ali izgubljamo kot ekipa, vedno pa se borimo po najboljših močeh. Mnogi od nas bi lahko ležali na plaži in uživali, a smo tu. Hvala tistim, ki nas podpirate," je dejal slovenski zvezdnik.
Luka Dončić je v pripravah na EP z novimi soigralci – to je skoraj polovico ekipe – odigral zgolj dve tekmi in pol, zato bosta naslednji tekmi proti Islandiji in Izraelu pomembni tudi za uigravanje. Alen Omić in Leon Stergar sta nato povedala, kaj pomeni igrati z enim od najboljših košarkarjev na svetu. "Ko sem dobil poziv selektorja, sem brez pomisleka rekel da, saj nimaš vsak dan priložnosti igrati z Luko Dončićem," je rekel Omić, Strgar pa je priznal, da ko stopi na parket, želi dati od sebe še kanček več, saj se želi dokazati tako pred kapetanom kot celotno Slovenijo.
Slovenija bo naslednjo tekmo proti Islandiji igrala v torek ob 17. uri, obračun z Izraelom, ki bo najverjetneje odločal o tretjem mestu v skupini, pa je na sporedu v četrtek prav tako ob 17.00. V primeru napredovanja v osmino finala bo Slovenija igrala v nedeljo, 7. septembra. Skupina iz Katovic se bo v izločilnih bojih križala z najboljšimi štirimi reprezentancami s Cipra, Grčijo, Italijo, Španijo, Gruzijo ali BiH.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.