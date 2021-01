Brez presenečenj na Grgićevem seznamu za zadnji kvalifikacijski tekmi

Slovenke bodo tekmi z Bolgarijo in Islandijo odigrale 4. oziroma 6. februarja v ljubljanskem mehurčku v Stožicah, kar bo svojevrstna nagrada za izbranke uspešnega selektorja Damirja Grgića za odlične predstave, ki so jih pokazale na predhodnih štirih kvalifikacijskih obračunih (dvakrat z Grčijo ter po enkrat z Bolgarijo in Islandijo).