Bridges še štiri leta pri Knicksih

01. 08. 2025

STA
Ameriški košarkar Mikal Bridges je podpisal štiriletno pogodbo vredno 150 milijonov dolarjev oziroma 132 milijonov evrov z ekipo New York Knicksi, ki so to sezono prvič po 25 letih prišli do finala vzhodne konference.

Njegova prejšnja pogodba bi se morala izteči po sezoni 2025/26, nova pogodba pa naj bi vključevala možnost predčasne prekinitve, kar mu omogoča, da si lahko pred sezono 2029/30 izbere novega delodajalca.

New York je Mikala Bridgesa lani poleti pridobil od Brooklyn Netsov v okviru obsežne menjave.

Mikal Bridges ostaja v velikem jabolku.
Mikal Bridges ostaja v velikem jabolku. FOTO: Profimedia

V 82 tekmah rednega dela prejšnje sezone za Knickse, vse v začetni postavi, je Bridges v povprečju dosegal 17,6 točke s 50-odstotnim metom iz igre, vključno s 35,4-odstotnim metom za tri točke. Med končnico je Bridges v povprečju dosegal 15,6 točke in 1,7 ukradene žoge na tekmo.

V svoji sedemletni karieri, v kateri je igral za Phoenix (2018-23), Brooklyn (2022-24) in New York, je v povprečju dosegal 14,8 točke na tekmo.

