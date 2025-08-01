Bridges še štiri leta pri Knicksih

Njegova prejšnja pogodba bi se morala izteči po sezoni 2025/26, nova pogodba pa naj bi vključevala možnost predčasne prekinitve, kar mu omogoča, da si lahko pred sezono 2029/30 izbere novega delodajalca.

New York je Mikala Bridgesa lani poleti pridobil od Brooklyn Netsov v okviru obsežne menjave.