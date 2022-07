Brittney Griner na zaslišanju podprl njen ruski klub

31-letna Američanka velja za eno najboljših strelk. Pred nadaljevanjem ligaške sezone v ZDA je igrala klubsko košarko v Rusiji, kar je običajna praksa ameriških košarkarskih zvezdnic, ki iščejo dodaten zaslužek.

Grinerjeva, dvakratna olimpijska prvakinja z reprezentanco ZDA in zmagovalka severnoameriške lige WNBA, pa je 17. februarja doživela šok na moskovskem letališču, ko so jo aretirali zaradi domnevnega posedovanja drog.

Grinerjevo so obtožili tihotapljenja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. Sama je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in v isti sapi poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov. "V naglici pri pakiranju pa so se vstavki za elektronsko cigareto z vsebnostjo konopljinega olja po pomoti znašli v moji prtljagi."

Primer ameriške košarkarice je poskrbel za dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji in poslale vojaško pomoč Kijevu.