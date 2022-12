Brittney Griner prvič po 10 mesecih spet s košarkarsko žogo

Ameriška košarkarica Brittney Griner, ki so jo 9. decembra izpustili iz ruskega zapora, je v nedeljo prvič po desetih mesecih spet v rokah držala košarkarsko žogo in jo prvič zabila, je za ESPN sporočila njena agentka. Dvakratna olimpijska prvakinja z ZDA in zvezda lige WNBA je opravila hiter trening v Teksasu, je povedala Lindsay Kagawa Colas.

icon-expand Brittney Griner FOTO: AP

Prvakinjo severnoameriške lige WNBA so 17. februarja na moskovskem letališču Šeremetjevo aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. V začetku avgusta so jo ruske oblasti obsodile na devetletno zaporno kazen in milijon rubljev (16.000 ameriških dolarjev) globe. Pri košarkarici Phoenix Mercuryja v ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga so v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja.

Brittney Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov. Od 4. novembra je bila Griner v ženski kazenski koloniji v ruskem mestu Javas južno od Moskve, preden so jo po diplomatskih prizadevanjih ZDA 9. decembra izpustili iz zapora v zameno za razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta. Zamenjali so ju na letališču v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih in od takrat 32-letna igralka še ni podala nobene javne izjave.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke