Brittney Griner v priporu do konca leta

Košarkarico Phoenix Mercuryja Brittney Griner v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA in ruskem Jekaterinburgu so 17. februarja aretirali, potem ko so ji na moskovskem letališču Šeremetjevo zasegli prtljago zaradi posedovanja vstavkov za elektronsko cigareto z vsebnostjo konopljinega olja. Obtožena je bila tihotapljenja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do 10 let zapora. Primer ameriške košarkarice vse od začetka skrbi za dodatne napetosti med Moskvo in Washingtonom. Grinerjevo so v Rusiji aretirali le teden dni pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, zaradi katere so zahodne sile uvedle obsežne sankcije proti Rusiji in poslale vojaško pomoč Kijevu.