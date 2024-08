Bronasti Slovenci prispeli nazaj v domovino

Osvojitev tretjega mesta na evropskem prvenstvu fantov do 18 let je po doseženem naslovu evropskih podprvakov Slovencev do 20 let že druga medalja mlajših starostnih kategorij v letošnjem košarkarskem poletju.

Pred tem so v skupinskem delu premagali Španijo (83:79), Litvo (100:95) in Finsko (92:44), v osmini finala so po podaljšku ugnali Latvijo (91:85), v četrtfinalu pa Švedsko z 79:56. V borbi za bron so ugnali Izrael s 84:70.

Poleg omenjenih so igrali še Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Filip Petkovski, Leon Jereb, Mark Morano Mahmutović, Lovro Lapajne, Blaž Perko in Aljaž Menič . Slovenci so si na Finskem priborili tudi mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto v Švici.

Za Slovenijo je to 13. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in četrta v kategoriji fantov do 18 let. Fantje do 18 let so v preteklosti osvojili še dve srebrni medalji (Nemčija 2002, Turčija 2021) ter eno bronasto (Grčija 2019).

Ob tem so slovenske mlajše selekcije osvojile še devet medalj. V kategoriji fantov do 20 let so košarkarji leta 1998 v Trapaniju osvojili srebro, nato so bili dvakrat evropski prvaki na Ohridu 2000 in v Brnu 2004, uspeh so ponovili tudi v letu 2021 v Heraklionu, 2006 v Izmirju pa so zasedli tretje mesto. Letos so na Poljskem z izvrstno predstavo prišli do drugega mesta. Dekleta do 18 let so bila lani zlata na EP v Turčiji, dekleta do 20 let so bila druga 2017 na Portugalskem, ženska reprezentanca do 16 let pa bronasta 2021 prav tako na Portugalskem.