Bronny James: Na treninge in tekme se ne bom vozil z očetom

LeBron in Bronny James bosta kot prvi oče in sin v zgodovini lige NBA skupaj zaigrala za ekipo Los Angeles Lakers, kar je eden najbolj pričakovanih dogodkov letošnje košarkarske sezone. Bronny se pripravlja na svojo prvo sezono v ligi, poln ambicij in želje po učenju od očeta in soigralcev. Čeprav nosi slavni priimek, si želi ustvariti lastno pot in dokazati svojo vrednost.

Bronny, ki so ga Lakersi izbrali na 55. mestu letošnjega nabora, bo svoj debi dočakal s številko 9 in napisom 'James Jr' na hrbtu svojega dresa. LeBron, ki še vedno nosi svojo znamenito številko 23, ne skriva ponosa, da bo lahko igrišče delil s sinom. Še nikoli v zgodovini lige nista naenkrat igrala oče in sin, kaj šele, da bi bila soigralca v isti ekipi.

LeBron James in njegov sin in soigralec Bronny James na 'dnevu za medije' pred začetkom sezone NBA.

Na njunem prvem skupnem medijskem dnevu je bilo očitno, da med njima vlada izjemno močna vez. Sproščeno sta se smejala in šalila, a hkrati je bil LeBron izjemno ganjen in navdušen nad Bronnyjevim uspehom. Poudaril je, kako ponosen je, da je Bronny dosegel ta pomemben mejnik, saj je že kot majhen deček kazal velik talent in že takrat je vedel, da ga čaka svetla prihodnost.

LeBron in Bronny sta večino medijskega dneva preživela skupaj.

Bronny je pripravljen na svojo prvo sezono v ligi NBA, poln ambicij in želje po učenju. Na medijskem dnevu je poudaril, da si želi predvsem vpijati znanje od svojih soigralcev, zlasti od očeta, in izkušenejših igralcev Lakersov. Čeprav je njegov priimek sinonim za košarkarsko slavo, se zaveda, da mora ustvariti svojo pot. Ob tem je z nasmehom priznal, da se skuša nekoliko distancirati od očetove slave, čeprav sta nenehno v središču pozornosti. O tem je v šali povedal: "Želel bi si ostati čim dlje od tega človeka." Pozneje je povedal, da bi si želel več zasebnosti in da se bo na treninge odpravil ločeno od svojega očeta.

Kritike, da mu morda manjka lastnih zaslug za mesto v ligi, Bronny pušča ob strani. "Želim se izkazati s trdim delom in nepopustljivostjo," se je na to odzval 19-letnik. Najstarejši sin samooklicanega 'Kralja' se zaveda, da ima pred seboj enkratno priložnost, zato poskuša čim bolj uživati v trenutku. Medijskega dneva se bo vedno spominjal kot posebnega trenutka, ko je opazoval očeta med fotografiranjem in razmišljal, kako neverjetno je, da zdaj tudi sam nosi enak dres.

