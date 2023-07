Bronny James po srčnem zastoju zapustil bolnišnico

Bronny James je v ponedeljek zjutraj po lokalnem času doživel srčni zastoj med treningom na univerzi Južne Kalifornije. Odpeljali so ga v bolnišnico in po kratkem času je lahko zapustil oddelek za intenzivno nego. Komaj 18-letnega košarkarja čaka še nekaj zdravniških preiskav, da bi ugotovili vzrok srčnega zastoja.

V zdravstveni center so ga pripeljali pri zavesti, bil je tudi nevrološko nepoškodovan in stabilen, so v izjavi še zapisali v bolnišnici. "Zahvaljujoč hitremu in učinkovitemu odzivu medicinskega osebja univerze je bilo zdravljenje Bronnyja Jamesa zaradi nenadnega srčnega zastoja uspešno," so dodali.

Malo pred tem je prvič javno spregovoril tudi njegov oče, 38-letni prvi zvezdnik svetovne košarke LeBron James. Prek Twitterja se je zahvalil "nešteto ljudem, ki družini pošiljajo ljubezen in molitve". Družina se je sprva vzdržala izjav.